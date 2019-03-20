蘋果傳研發VR鍵盤 郭明錤：外觀設計像頭盔

2019-03-20 17:37 中央社 台北20日電



蘋果研發專門針對頭戴顯示裝置使用的虛擬實境（VR）鍵盤演算法技術，使用者可透過實體鍵盤輸入訊息，在虛擬式鍵盤上就會同步顯示相關輸入訊息。 圖擷自 Patently Apple 分享 facebook

蘋果頭戴裝置技術傳新進展。外媒報導，蘋果研發針對頭戴裝置應用的虛擬實境鍵盤及演算法，可讓使用者方便與虛擬環境互動。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利顯示，蘋果研發專門針對頭戴顯示裝置使用的虛擬實境（VR）鍵盤演算法技術，使用者可透過實體鍵盤輸入訊息，在虛擬式鍵盤上就會同步顯示相關輸入訊息，讓使用者可與頭戴式顯示裝置的虛擬環境之間互動。

頭戴顯示裝置未來可以強化虛擬實境應用的環境模擬效果，不過如何讓使用者在實體世界透過簡易的介面與擴增實境（AR）或是混合實境（MR）的虛擬環境互動，將是裝置能否普及的關鍵。

天風國際證券分析師郭明錤日前報告預期，蘋果可能會推出支援擴增實境和虛擬實境的混合實境專用裝置，相關裝置外觀設計比較像是頭盔，提供的混合實境體驗，建立在視訊透視（VST）系統上，主要是光學透視（OST）系統還有許多技術瓶頸。

郭明錤並預期，蘋果第一代頭戴式AR裝置將在今年第4季到明年第2季量產。

蘋果傳深耕混合實境MR裝置技術。國外科技網站Patently Apple先前報導，蘋果深耕下一代混合實境應用裝置，鑽研先進眼球追蹤系統，並結合近紅外線（Near Infrared）相機系統。