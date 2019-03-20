iMac小改款衝效能 售價41,900元起

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Apple在台灣時間3月18日晚間突然推出新一代iPad Air和iPad mini第五代之後，昨日（3/19）再次突襲更新 iMac產品線。這次的iMac主要針對效能上提升，可搭載最高8核心處理器並使用Radeon Pro Vega繪圖處理技術。Apple聲稱新款21.5吋iMac的效能比上一代快60%，而新款27吋iMac則是比上一代快2.4倍，縮小了iMac 和iMac Pro之間的差距。

21.5吋iMac

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這次21.5吋iMac共有兩款升級，兩款新iMac都搭載Retina 4K顯示器及8GB DDR4 RAM（可訂製達32GB），也具有兩個Thunderbolt 3連接埠、四個USB 3連接埠、一個SD卡插槽、一個耳機插孔和乙太網路孔。

至於兩種21.5吋iMac最大不同在於處理器及GPU處理器，其中新款價格較低的21.5吋iMac採用3.6GHz 4核心第八代Intel Core i3處理器、Radeon Pro 555X配備2GB影像記憶體，售價為新台幣41,900元；另一款售價新台幣47,900元的處理器則是搭載3.0GHz 6核心第八代Intel Core i5處理器（Turbo Boost 可達 4.1GHz）、Radeon Pro 560X配備4GB GDDR5記憶體，而且硬碟是採用1TB融合硬碟。

27吋iMac

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新一代的27吋iMac共有三種版本，除了採用Retina 5K顯示器，最重要的不同在於處理器與和GPU繪圖處理器：

3.0GHz 6核心第八代Intel Core i5處理器（Turbo Boost可達4.1GHz）＋Radeon Pro 570X配備4GB GDDR5 記憶體＋1TB 融合硬碟：售價新台幣57,900元

3.1GHz 6核心第八代Intel Core i5處理器（Turbo Boost可達4.3GHz）＋Radeon Pro 575X配備4GB GDDR5 記憶體＋1TB 融合硬碟：售價新台幣63,900元

3.7GHz 6核心第九代Intel Core i5處理器（Turbo Boost可達4.6GHz）＋Radeon Pro 580X配備8GB GDDR5 記憶體＋2TB融合硬碟：售價新台幣72,900元

對於這次升級，Apple Mac產品行銷資深總監Tom Boger表示，iMac憑藉高達8核心處理器和強大的Vega繪圖處理器，讓效能提升兩倍、Retina螢幕也會更令人驚嘆，搭配macOS Mojave 10.14，讓iMac陣容比以往更強大。

只是…由於台灣尚未通過審驗，因此並不在首波上市名單，目前在Apple Store官網都顯示暫未發售狀態。

圖片及資料來源：Apple、MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》