蘋果更新iMac！換上Intel第9代處理器 效能增兩倍

繼稍早宣布推出支援Apple Pencil的新款iPad Air與iPad mini之後，蘋果稍早再次宣布推出換上Intel第九代Core i系列處理器，以及AMD Vega顯示架構Radeon Pro獨立顯示卡的新款iMac，最高帶來2.4倍以上效能提昇比例。

分享 facebook

在外型部分，iMac依然維持既有一體成形的機身設計，其中27吋版本搭載5K解析度的視網膜螢幕，並且提供6核心Intel Core i5處理器以上、最高32GB記憶體與1TB容量混合硬碟，獨立顯示卡可選擇Radeon Pro 570X或Radeon Pro 580X規格。

而21.5吋版本也加入4K解析度選項，但處理器則搭載4核心第八代Intel Core i3起跳規格，記憶體同樣最高可對應32GB，儲存容量也支援1TB混合硬碟規格，顯示卡則分別可選擇Radeon Pro 555X或Radeon Pro 560X。

在新款21.5吋與27吋iMac推出後，蘋果將保留銷售舊款搭載Full HD解析度、雙核心第七代Intel Core i5處理器、最高搭載16GB記憶體與最高1TB硬碟設計的21.5吋iMac，藉此作為入門款機種選項。

新款iMac預計從即日起開放美國市場預訂，將會在下週起開銷售，其中新款21.5吋機種建議售價將從1299美元起跳，而27吋機種建議售價則將從1799美元起跳，舊款21.5吋iMac建議售價則調整為1099美元起跳。

至於台灣地區售價部分，新款21.5吋iMac將從新台幣41900元起跳，27吋iMac建議售價則為新台幣57900元起跳，預計日後才會開放預訂，而舊款21.5吋iMac則將調整為新台幣35900元起跳。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》