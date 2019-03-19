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擴展遊戲遊玩體驗 NVIDIA針對舊款顯示卡開放使用即時光影追跡效果

2019-03-19 17:39楊又肇

去年率先在GDC 2018期間揭曉RTX即時光影追跡技術，並且在後續強調藉由Turing顯示架構強化此項技術應用表現，原本僅限同時搭載RT Cores與Tensor Cores的GeForce RTX20系列顯示卡使用，但在稍早於GDC 2019宣布更新消息中，則將進一步透過驅動程式更新方式讓GeForce GTX10系列、Titan V等舊款顯示卡，以及後續推出的GeFroce GTX16系列在內未搭載RT Cores與Tensor Cores設計的顯示卡也能對應即時光影追績效果。

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不過，從原本微軟提出在DirectX 12內加入即時光影追績效果應用，並且與NVIDIA、AMD在內顯示卡廠商合作，其實原本就規劃讓絕大多數顯示卡能透過運算效能執行即時光影追跡表現，只是因顯示卡效能運算差異會有執行表現上的落差。

因此，就AMD先前提出想法，其實就是盡可能提昇本身顯示效能表現，並且搭配微軟DirectX 12，或是藉由其他遊戲引擎對於即時光影追跡效果的支援程度，藉此詮釋光影互動表現更加擬真效果。

NVIDIA方面則是在去年先以同時搭載RT Cores與Tensor Cores設計的Turing顯示架構，透過RT Cores專職負責即時光影追跡表現，並且透過Tensor Cores對應人工智慧處理表現，讓即時光影效果能更加真實，同時也能確保整體執行運作流暢度。

但實際上，即時光影追跡表現也能藉由先前Volta顯示架構處理運算，即便少了獨立的RT Cores，依然可以透過多卡組合的工作站呈現流暢的即時光影處理表現，而若是要透過更早之前的Pascal顯示架構處理的話，則必須花費更高運算功耗，同時合併使用顯示卡數量也必須增加。

而在稍早宣布更新消息裡，NVIDIA則是進一步放寬即時光影追跡技術應用限制，讓舊款GeForce GTX10系列、Titan V，以及不久前揭曉的GeFroce GTX16系列顯示卡，透過驅動程式更新也能執行一定效果表現的即時光影追跡效果，只是實際應用表現可能不若GeForce RTX20系列般顯著，但應用在支援即時光影追跡表現的遊戲內容，依然可以產生不同程度的光影互動效果提昇表現。

根據NVIDIA說明，目前支援以驅動程式更新加入支援即時光影追跡效果的顯示卡，分別包含基於Volta顯示架構的Titan V、採用Pascal顯示架構的Titan XP、Taitan X、GeForce GTX1080 Ti、GeForce GTX1080、GeForce GTX1070、GeForce GTX1060 6GB顯示記憶體版本，同樣採用Turing顯示架構，卻未搭載RT Cores設計的GeForce GTX1060 Ti與GeForce GTX1060。

在《雷神之鎚II RTX (Quake II RTX)》未開啟即時光影追跡效果 (左)與實際開啟 (右)差異：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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