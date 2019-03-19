NVIDIA揭曉Omniverse協作平台 提昇3D影像內容分工渲染創作效率

日前證實以69億美元，收購NVIDIA證實收購以色列晶片設計廠商Mellanox Technologies之後，NVIDIA宣布針對縮短3D影像渲染流程簡化需求打造名為Omniverse的協作平台。

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就NVIDIA Omniverse協作平台使用模式來看，基本上也是NVIDIA早期的GRID虛擬化GPU技術應用，同時加上與皮克斯 (Pixar)攜手合作，透過旗下Universal Scene Description將各類內容創作工具資源串接，實現3D物件模型基礎設計、場景製作，到後期渲染處理均可在相同平台上進行。

而在Omniverse協作平台中，將可共用相同物理材質定義、透過RTX即時光影追跡技術處理相同環境場景資訊，讓負責不同項目的工作人員可以以正確資訊處理相同物件，甚至可讓分處不同地區的工作人員完成相同設計項目，藉此以更有效率方式完成設計流程。

之所以提出Omniverse協作平台應用方案，最主要就是希望促進許多創作內容背後往往是多組工作人員在不同地區分工完成，而藉由統一資料數據、整合相同工具資源，將可讓整個設計流程變得更有效率，同時Omniverse協作平台更可佈署在自有伺服器、雲端伺服器，或是線上作業平台環境，同時也能像其他協作平台一樣確認不同工作人員操作進度，以及作了哪些調整。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》