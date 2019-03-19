NVIDIA更新採8U形式設計RTX伺服器 串接發揮更大虛擬化顯示算力應用

去年在SIGGRAPH 2018提出採用Quadro RTX系列專業繪圖卡建構的RTX伺服器之後，NVIDIA在此次GTC 2019更進一步宣布打造採8U形式設計的RTX伺服器，藉由40張Turing顯示架構的Quadro繪圖卡所構成運算效能打造一站式影像渲染處理中心，或是用於虛擬化工作站，甚至應用於雲端串流遊戲服務等。

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由於同時對應伺服器串接堆疊使用模式，最多可藉由32組RTX伺服器串接成具備龐大算力效能的運算架，最多可串接1280組Quadro繪圖卡。

而這樣的應用分別可套用在影像工作站伺服器，作為繪圖卡虛擬化應用，或是作為雲端串流遊戲，甚至協助串流顯示加速等應用內容等使用需求，而另一方面也能作為線上協作平台Omniverse運算使用資源。

在整體運作情況下，藉由NVIDIA GRID虛擬化技術，或是藉由Kubernetes等雲端容器服務技術，最多可同時對應1萬名使用者同時接入使用，另外也能串接有線或無線形式的骨幹網路運作，並且對應接下來即將普及化的5G連網應用。

8U形式設計RTX伺服器預計會在今年第三季供貨。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》