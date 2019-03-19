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NVIDIA進軍更廣大AIoT市場應用 揭曉Jetson Nano與開發板產品

2019-03-19 17:45楊又肇

針對越來越多融合人工智慧運算技術的聯網裝置應用需求，NVIDIA宣布推出全新Jetson Nano迷你人工智慧電腦，藉此對應尺寸更小的終端設備，乃至於應用在需要更高人工智慧算力的物聯網設備。

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相比之前推出的Jetson系列電腦，此次推出的Jetson Nano採更迷你尺寸設計，藉此對應小型路由器、嵌入式裝置等體型不大機種，進而讓更多終端裝置可以藉由Jetson電腦帶來更高人工智慧算力，進而實現AIoT裝置的終端運算表現。

硬體設計部分，Jetson Nano採用4核心Cortex-A57 CPU，搭配128組CUDA核心、運算效能達472GFLOPS (FP16)的Maxwell顯示架構GPU，另外整合對應25.6GB/s傳輸量的4GB 64位元LPDDR4記憶體與16GB eMMC儲存容量，整體佔用面積僅70 x 45 mm，運作耗電量僅在5W-10W之間。

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其他則支援12組 (以3 x 4或 4 x 2形式排列)MIPI CSI-2 DPHY 1.1鏈路、對應1.5Gbps資料傳輸量的相機鏡頭模組，並且支援HDMI 2.0、Display Port 1.2，或是eDP 1.4輸出規格，以及2組DSI輸出，連接埠則對應USB 3.0與4組PCIe。

另外，在影片編碼部分支援4K@30fps、4路1080P@30fps與8路720P@30fps規格，並且對應H.264，或是H.265編碼內容，解碼方面則對應4K@60fps、2路4K@30fps、8路1080P@30fps與16路720P@30fps規格，同樣支援H.264，或是H.265編碼內容。

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而在軟體方面則支援景深量測、物件識別、姿勢量測、手勢識別、路徑規劃等功能，另外也支援TensorRT、cuDNN等深度學習框架，以及VisionWorks OpenCV等電腦視覺應用，另外也支援cuBLAS、cuFFT等加速運算，同時在顯示輸出方面也支援Vulkan、OpenCL等API內容，本身也能使用NVIDIA旗下CUDA、Linux4Tegra與ROS軟體項目。

同時，NVIDIA也說明旗下針對Jetson開發板設計的軟體開發工具Jetpack，已經從2016年3月推出的Jetson TX1所對應2.1、2.2版本，進展到目前可對應Jetson Nano的4.2版本，同時從去年3月開始針對深度學習應用加入的Deepstream，現在也進展到3.0版本，分別加入TrustedOS與TensorRT Next，另外也能支援目前常見的人工智慧學習框架。

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建議售價方面，Jetson Nano開發板將以129美元價格銷售，而針對開發者應用設計、包含完整連接埠與電源輸入模組的開發工具版本則僅為99美元，預計從GTC 2019展開首日開放現場或NVIDIA網站等通路銷售，同時NVIDIA也提供諸多開發設計範例、線上討論區、學習課程，以及現有原始碼、資料庫等資源，藉此擴展更多物聯網應用。

目前在Jetson開發板產品線部分，NVIDIA依然以Jetson TX2作為主要設計應用產品，此次推出的Jetson Nano則是鎖定尺吋更小、讓更多終端裝置可以具備人工智慧算力應用為主，而就算是可對應10 TFLOPS運算效能的Jetson AGX Xavier，其實佔用面積也僅在100mm x 87mm，但進一步應用在大型機器人等需要更高算力的裝置，同時所有Jetson開發板均能共用相同開發工具資源，開發者將能以相同設計套用在不同Jetson開發板應用項目，藉此簡化整體開發流程。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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