NVIDIA打造Level 2+以上自動駕駛應用方案 將與TOYOTA攜手合作

除了宣布去年推出的虛擬自駕車訓練平台Drive Con​​stellation將成為正式版本提供使用之外，NVIDIA更宣布針對Level 2+以上等級自動駕駛應用提出DRIVE AP2X 9.0版本解決方案，透過涵蓋DRIVE AutoPilot自動駕駛軟體、DRIVE AGX超級電腦與DRIVE驗證工具，藉此打造更具安全的自動駕駛應用模式。

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在此項解決方案中，NVIDIA不但強化即時影像識別標記效率，讓車輛能更快劃分安全行進路線，並且強化意外預測效果，另外更透過持續模擬學習、驗證的安全力場 (Safety Force Field)規劃，讓車輛在行進間可以確保安全，在車對車、車對道路等狀況均可做到主動防禦，避免產生任何碰撞意外，並且在意外可能發生前透過煞車啟動等方式避免車輛碰撞，同時在行駛過程也會確保內部乘客搭乘舒適感。

目前安全力場可防護情況包含前方車輛緊急煞車停下、緊急閃避、或是避開過於靠近車輛等，同時將以開放形式持續發展，以利日後加入更多模擬學習情境，讓車輛可以對應更多道路行駛可能發生狀況。

另外，DRIVE AP2X 9.0版本也將加入更多類神經網路框架支援，並且支援可判斷是否疲勞駕駛，或有其他異常狀況的臉部識別功能，同時車輛也會加入可正確識別車道、地標的MapNet，以及可自動清潔車上感測元件、相機的ClearSightNet等應用。

在後續說明中，NVIDIA更確認TOYOTA將會成為首波應用DRIVE AP2X 9.0版本的合作車廠，並且計畫以此打更多未來車款。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》