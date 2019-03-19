Unity也加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術

在此次GTC 2019主題演講中，NVIDIA宣布與Unity攜手合作，將在Unity加入整合NVIDIA RTX即時光影追跡技術，讓藉由Unity引擎打造的遊戲內容、影像內容都能透過NVIDIA RTX即時光影追跡技術呈現更貼近真實的場景表現。

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除了先前已經確定加入支援的EPIC Games旗下Unreal Engine引擎、EA旗下DICE遊戲工作室所打造Frostbite Engine (寒冰引擎)，以及微軟的DirectX 12均加入支援，此次Unity也確定加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術，意味將有更多內容創作均可藉由NVIDIA支援RTX即時光影追跡技術的顯示卡呈現更貼近真實場景，同時也能降低開發者在遊戲等內容花費在細節調整時間。

Unity預計從今年第二季開始向開發者釋出新版Unity引擎資源，而從即日起將與NVIDIA對外提供可早期預覽的高解析度渲染工具 (High Definition Render Pipeline,HDRP)。

在此次展示內容中，NVIDIA與Unity藉由2019年款BMW 8系列Coupe車款作為示範，透過幾乎與真車實際拍攝相同的金屬色澤、反光等光影互動表現，詮釋Unity結合NVIDIA RTX即時光影追跡技術所呈現擬真效果。

而藉由與NVIDIA合作RTX即時光影追跡技術，Unity也預期將能吸引更多開發者加入使用，並且能廣泛應用在諸多影像內容創作，並且藉由結合硬體運算資源方式提高虛擬視覺擬真效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》