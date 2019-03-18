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「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

Apple Pay綁定西瓜卡教學 手動加值、查詢餘額和交易紀錄

2019-03-18 18:24免費資源網路社群

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去年赴日旅遊想到iPhone手機的Apple Pay功能可以加入日本交通卡Suica（西瓜卡），又剛好換新手機，決定把好幾年前在東京購買的Suica綁定手機，去過日本的朋友一定知道Suica除了搭電車很好用，也可以在超商或自動販賣機使用卡片中的餘額付款，如同台灣的悠遊卡或一卡通，整合Apple Pay後就可以少帶一張卡片，直接透過 iPhone中的「近距離無線通訊」（NFC）技術進行感應扣款，也能避免卡片遺失。如果你經常去日本旅遊，手邊也有Suica和iPhone，可照著本文教學將卡片綁定手機。

依照Apple官方的「在Apple Pay中設定Suica卡」說明，僅支援iPhone 8、iPhone 8 Plus和 iPhone X或後續機型（iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 則必須為日本購買才行），且要更新至最新版的iOS才行，支援的塑膠卡片包括一般的Suica卡、My Suica卡或 Commuter Suica卡，符合這些條件就可以開始進行設定，在台灣設定好再出國使用也沒問題。

不過要注意的是一旦將實體Suica卡綁定到Apple Pay後塑膠卡片就會失效，而且無法復原或重新使用，原卡片中的餘額會自動移轉到Apple Pay，不用擔心因此而造成損失，日後可透過信用卡方式手動加值餘額，或利用實體介面以感應方式加值（支付日圓）。

設定為Apple Pay交通卡的好處是經過月台閘口不用解鎖或打開手機螢幕，直接感應即可通過，在便利商店或自動販賣機以Suica卡付款也是如此，唯有透過手機信用卡加值餘額才需要Touch ID指紋驗證，整體來說相當方便好用。

使用教學

在Apple Pay加入日本Suica交通卡

STEP 1

首先，我們必須先將iPhone地區設定為日本後才會在Apple Pay看到「交通卡」選項。

開啟系統設定，從「一般」裡找到「語言與地區」，在下方的「地區」選項中把台灣改為日本。

STEP 2

回到主畫面後按下「錢包」App就會開啟Apple Pay功能，切換地區後打開會有介紹畫面，告訴使用者目前已經可以將Suica卡加入Apple Pay使用。因為我在台灣已有加入幾張信用卡，但這完全不會影響加入Suica卡的操作，一樣點選右上角「+」新增卡片。

STEP 3

從卡片類型中點選交通卡「Suica」，這時候請拿出要綁定Apple Pay的 Suica卡，翻到背面右下角會看到一串數字，SuicaID號碼是「JE」開頭的17位數字，在這裡只要輸入最後四位數即可。

如果你要綁定的卡片為My Suica卡或通勤票卡那就要輸入出生日期，一般的Suica卡不用。

STEP 4

接著照畫面指示把卡片放在平面上，將iPhone上半部固定於卡片下半部，這時候需要一些時間將相關資訊傳送到iPhone（要注意的是進行這個過程後塑膠Suica卡片就會失效）。

STEP 5

經過幾秒鐘Suica就會被加入Apple Pay，畫面也會出現提示告知使用者卡片無法重新加值，而為了協助使用者快速通過出入閘門，Suica已經設定為自動運作，無需使用Touch ID，如果未來要調整的話可以從「錢包」和「Apple Pay」中變更這項設定。

到此為止，可以回到系統設定，依照最前面的方式將地區調整回「台灣」，因為Suica卡已經在手機上完成設定，即使切換回台灣依然可以繼續使用。

查詢Suica卡餘額、手動加值和交易紀錄

STEP 1

開啟「錢包」功能，點選一下Suica卡就能看到餘額和上次交易紀錄，如果在鎖定畫面也會出現在通知中心，包括目前的錢包餘額和最近加值的金額。

STEP 2

點選卡片右下角的「…」按鈕開啟更完整的設定畫面，要從手機直接加值也是在這裡進行，看到下方的「加值」選項了嗎？點選後選擇要加值的餘額就能透過Apple Pay裡的信用卡付款（必須經過Touch ID指紋驗證）。

預設情況下在「餘額」低於某個金額時Suica錢包會跳出通知提醒，不過或許是有安全上的考量而無法自動加值，仍必須手動點選「加值」才能進行操作，在Suica卡加入Apple Pay手機本身也就化身為Suica卡，因此也能拿到便利商店進行感應加值。

STEP 3

加值後Suica卡會顯示最後交易紀錄，也能進入詳細資訊頁面點選「交易紀錄」查看最新的幾次交易紀錄，以往必須帶著卡片到實體機器才能印出搭乘的歷程，現在直接從iPhone就能查詢。

STEP 4

當你刷卡進站後Apple Pay也會立即跳出通知，顯示為目前正在搭乘大眾運輸工具，下方會顯示卡片餘額，如果擔心餘額不足可能無法順利出站，就能打開「加值」功能直接以信用卡來增加餘額。

不過在Apple Pay刷卡進行Suica加值時可能會被視為海外刷卡，會被收取手續費，因此在設定Apple Pay加值記得找一張免海外手續費或相對有利的信用卡會比較划算，一些銀行推出的雙幣卡應該都有相關的優惠。

至於很多人關心的Apple Pay的Suica卡如果在日後換手機時應該怎麼移轉？根據網路上看到的教學，只要先把舊手機上的Suica卡移除，再到新手機更改地區、加入Suica卡方式就能把卡片移轉到新手機，整體來說並不會太過困難。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

Apple PayiPhone行動支付

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
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