洗衣機與真無線藍牙耳機 紅米品牌首款家電、配件產品揭曉

如先前預告，紅米在此次發表會上不但宣布推出紅米Note 7 Pro與紅米7，更宣布推出紅米品牌首款家電產品－紅米全自動波輪洗衣機8公斤版本，另外也確定推出紅米品牌首款配件產品－紅米AirDots真無線藍牙耳機，顯示未來紅米市場策略將與小米品牌一樣，分別圍繞在手機、配件與連網裝置，但將會鎖定更高性價比市場需求發展。

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作為紅米品牌首款家電產品，紅米全自動波輪洗衣機8公斤版本採極簡設計、超級能洗與自動清潔三大特色，其中以採抗腐蝕的金屬機身打造，對應8公斤洗滌容量，總計約可清洗36件襯衫、10條牛仔褲，或是一次清洗三組1米長度落地窗簾，甚至三組床套組。

洗滌功能則包含桶身自動清潔、自動烘乾模式，並且能針對夏季、棉麻，或是重度汙漬加強清洗，透過獨立漂脫降低洗滌劑殘留問題。

紅米全自動波輪洗衣機8公斤版本預計在4月9日配合米粉節銷售，建議售價為人民幣799元。

而在紅米AirDots真無線藍牙耳機部分，則是採用藍牙5.0打造、單邊耳機重量僅為4.1公克，支援雙點擊可喚醒手機數位助理服務、同時支援透過聲控方式開啟導航、自拍、或是發微信內容，單次充電約可對應4小時連續使用，搭配收納盒補充電量則可對應最長12小時使用時間，同樣預計在4月9日開放銷售，建議售價則為人民幣99.9元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》