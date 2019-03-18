親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

假消息受害…日本藝人竟被當桶屍案少年犯長達10年

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

Garmin針對賽車、航空、航海與進階運動需求打造新款MARQ系列智慧錶

2019-03-18 09:07聯合新聞網 楊又肇

除了持續推行旗下運動錶款，Garmin其實也早已開始針對航空、航海等高壓、寒冷且潮溼等險峻環境使用需求推出系列智慧錶產品，此次推出的新款MARQ系列智慧錶，同樣也是針對車手、飛行員、船員等使用需求打造。

分享

此次推出的MARQ系列智慧錶，分別針對車手推出Driver版本，並且針對飛行員提供Aviator版本，而針對船員與探險家等職業工作者，則是分別推出Captain版本與Expedition版本。

其中，Driver版本加入顯示當前行進速度功能，而Aviator版本則可計算當前飛機飛行殘餘油量，而Captain版本與Expedition版本則是加入包含顯示風速、溫度、潮汐等功能，同時也增加指南針功能，讓使用者更容易分辨當前方位。

另外針對職業運動選手打造的Athlete版本，則是加入健身相關數據統計，以及運動後所需恢復時間，讓職業運動選手能更精準進行有效鍛鍊，避免過度訓練造成身體損傷。

分享

在此次推出的MARQ系列智慧錶，同樣也提供包含手機訊息推播通知、透過藍牙串流播放音樂，或是使用NFC感應支付等功能應用，另外也能選購血氧量測功能。

目前建議售價將介於1500美元至2500美元之間，加上先前針對高爾夫球運動使用設計的Fenix Chronos系列，顯然Garmin期望藉由高階運動使用需求擴展更多智慧穿戴裝置市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車手健身
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

YouTuber世代來臨！SHURE MOTIV行動收音套件 人人都能當網紅

2019-03-17 17:05

Western Digital再推WD Blue SN500 NVMe SSD系列 銜接主流SSD市場需求

2019-03-17 09:52

簡單玩／可一次幫三種蘋果裝置充電的Vinpok打造的Plux三合一Qi無線充電盤

2019-03-16 07:54

Insta360 Evo是一款可凹折拍攝360度全景與3D影像的相機設備

2019-03-16 07:49

HTC Viveport Infinity服務將於4/2正式上線 每月13美元可使用所有VR內容

2019-03-16 07:18

IKEA與非營利組織合作 利用3D列印讓身障人士更方便使用家具

2019-03-15 14:57

NVIDIA再推主打性價比的入門顯卡GeForce GTX 1660

2019-03-15 14:52

Western Digital在台推出第二代WD Black NVMe SSD 強化遊戲全速讀寫表現

2019-03-13 10:39

與NVIDIA NVLink技術抗衡，Intel將以CXL開放架構推動伺服器超算能力

2019-03-13 10:18

針對行動影音創作需求 Shure在台推出MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+

2019-03-13 09:42

LG推出全新藝術電視 半透明混合可當鏡子用

2019-03-12 07:47

MacBook打字就能偵測健康？Apple新專利流出

2019-03-11 20:46

消息指稱蘋果擴增實境裝置將搭配iOS裝置使用 最快今年第四季量產

2019-03-11 09:02

Google針對Google Home Hub在內裝置釋出接續對話、語句翻譯等功能

2019-03-11 08:57

微軟將以「Santorini」打造全新Windows 10筆電使用體驗 可能取消「Andromeda」在內版本

2019-03-11 08:56

華為honor FlyPods真無線耳機 qi無線充電紅色版開箱

2019-03-10 19:58

生活標誌素材 Human Pictogram向量點陣圖格式免費下載

2019-03-10 19:04

Google Assistant可協助預約餐廳的Duplex功能 將開放更多地區、更多裝置使用

2019-03-09 10:31

徠卡揭曉全片幅新機Leica Q2 加入防塵防滴、更高解像力表現

2019-03-09 09:37

富士通主機板更新文件透露更多Intel第9代Core i系列處理器細節

2019-03-08 15:44

Fitbit更新多款智慧手錶、運動手環，鎖定健康、運動應用需求

2019-03-08 15:43

AirPods 2傳充電速度變更快 0→100％只要15分鐘

2019-03-07 20:47

買也未必好用 不如拿廢紙箱變身手機專用翻拍架

2019-03-07 18:34

Fitbit推平價穿戴新品 兒童版運動手環超Q

2019-03-07 17:33

可當「鏡子」使用，三星可能準備推出名為「The Window」的全新藝術電視

2019-03-04 23:07

終於！Apple Watch睡眠追蹤功能最快2020年登場

2019-03-04 20:09

亞馬遜早期推出的物聯網應用產品－Dash按鍵，即將功成身退

2019-03-04 08:11

Sony推出新款CFexpress Type-B格式Tough系列強固記憶卡

2019-03-04 08:09

2018 Q4 全球智慧手錶出貨達1,800萬台 Apple Watch 市佔率 51%

2019-03-02 14:34

讓使用者「黑中選白」 GoPro HERO7 Black新增暮光白配色版本

2019-03-02 14:23

Arm：筆電產品將成為重要發展類別 但暫時不會加入同步多執行緒技術

2019-03-01 16:15

動手玩／新一代HoloLens 2 更輕盈、全息影像顯示更加逼真

2019-02-27 15:01

EOS RP台灣售價、上市日期確認 未來將新增更多RF接環交換鏡頭

2019-02-27 14:34

工程師被蘋果挖角 Intel預測Mac 2020年推ARM處理器

2019-02-27 13:59

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

2019-02-26 18:40

手機慢不用下載清理程式 弘光科大老師說只需一動作

2019-02-25 10:31

OPPO證實旗下數位助理服務Breeno將於春季進駐更多手機產品

2019-02-24 19:38

消息指稱微軟計畫打造雙螢幕筆電產品，搭載不同形式的Windows 10作業系統

2019-02-24 19:37

HomePod香港開賣講中文 STUDIO A再推台灣訂香港取服務

2019-02-24 16:30
看更多

熱門文章

他在官網搶購小米9 年度旗艦機竟忘了裝閃光燈

2019-03-17 17:50

蘋果2019春季發表會 可能推出這些新產品

2019-03-17 21:22

Google Pixel 4也要螢幕挖洞設計？搭載雙主、雙前鏡頭

2019-03-17 20:02

祖克柏「暴力內容」證詞的一年後 臉書改變了嗎？

2019-03-17 22:45

YouTuber世代來臨！SHURE MOTIV行動收音套件 人人都能當網紅

2019-03-17 17:05

週末打卡抽旗艦新機 華為台北大直ATT體驗店時尚開幕

2019-03-17 16:15

為了串流遊戲作準備？ Chrome瀏覽器將加入支援Nintendo Switch控制器

2019-03-18 09:08

搭配PlayStation 5使用，Sony可能準備推出無線化設計的新款PlayStation VR

2019-03-18 09:05

Google開始要求開發者重新調整app圖示 將使Play Store視覺設計統一

2019-03-18 09:06

Garmin針對賽車、航空、航海與進階運動需求打造新款MARQ系列智慧錶

2019-03-18 09:07

陪審團認定蘋果證據不足 應向高通賠償3100萬美元

2019-03-18 09:04

三星可能近期揭曉第二款Android Go手機 將以Galaxy A2 Core為稱

2019-03-18 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top