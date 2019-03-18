Garmin針對賽車、航空、航海與進階運動需求打造新款MARQ系列智慧錶

2019-03-18 09:07 聯合新聞網 楊又肇



除了持續推行旗下運動錶款，Garmin其實也早已開始針對航空、航海等高壓、寒冷且潮溼等險峻環境使用需求推出系列智慧錶產品，此次推出的新款MARQ系列智慧錶，同樣也是針對車手、飛行員、船員等使用需求打造。

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此次推出的MARQ系列智慧錶，分別針對車手推出Driver版本，並且針對飛行員提供Aviator版本，而針對船員與探險家等職業工作者，則是分別推出Captain版本與Expedition版本。

其中，Driver版本加入顯示當前行進速度功能，而Aviator版本則可計算當前飛機飛行殘餘油量，而Captain版本與Expedition版本則是加入包含顯示風速、溫度、潮汐等功能，同時也增加指南針功能，讓使用者更容易分辨當前方位。

另外針對職業運動選手打造的Athlete版本，則是加入健身相關數據統計，以及運動後所需恢復時間，讓職業運動選手能更精準進行有效鍛鍊，避免過度訓練造成身體損傷。

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在此次推出的MARQ系列智慧錶，同樣也提供包含手機訊息推播通知、透過藍牙串流播放音樂，或是使用NFC感應支付等功能應用，另外也能選購血氧量測功能。

目前建議售價將介於1500美元至2500美元之間，加上先前針對高爾夫球運動使用設計的Fenix Chronos系列，顯然Garmin期望藉由高階運動使用需求擴展更多智慧穿戴裝置市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》