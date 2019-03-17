Western Digital再推WD Blue SN500 NVMe SSD系列 銜接主流SSD市場需求

雖然近期才推出第二代WD Black SN750 NVMe SSD，顯然Western Digital希望銜接更多SSD市場使用需求，稍早宣布推出WD Blue SN500 NVMe SSD系列，並且鎖定相對親民的價格帶。

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WD Blue SN500 NVMe SSD同樣採用M.2 2280連接介面，以及自有3D NAND Flash技術 (沒意外應該也是採用SanDisk技術)，在500GB容量規格版本的最高讀寫速度分別可達1700MB/s與1450MB/s，而耗電表現僅為2.7W，相比傳統以SATA介面打造的SSD產品約帶來三倍讀寫效能表現。

依照Western Digital的說法，WD Blue SN500 NVMe SSD系列主要是針對主流市場使用需求打造，雖然不像WD Black NVMe SSD系列瞄準電競、遊戲玩家使用需求，但仍可對應4K或8K影片內容剪輯，或是頻繁讀寫的工作使用模式，甚至可以進一步吸引傳統使用SATA傳輸介面SSD的用戶族群升級。

WD Black SN750 NVMe SSD將區分250GB與500GB兩種儲存容量規格，建議售價分別為54.99美元，以及77.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》