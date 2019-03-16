HTC Viveport Infinity服務將於4/2正式上線 每月13美元可使用所有VR內容

今年隨著全新VR頭戴裝置VIVE Cosmos一同揭曉的Viveport Infinity服務，原訂是在今年4月5日推出，但HTC稍早確認將會在美國4月2日正式啟用此項服務，訂閱費用則以每月13美元，或是一年99美元價格計費，並且能無限制體驗Viveport服務平台上多達600款虛擬實境應用內容或遊戲項目。

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不過，目前HTC尚未確認台灣地區實際計費方案，預期將會在後續對外公布。

而針對現行已經加入訂閱Viveport服務的會員，或是在4月2日以前加入成為訂閱會員身分者，將可在今年底之前以現行每月9美元訂閱方案使用Viveport Infinity服務。另外，為了進一步吸引更多人加入使用，使用者將能在4月2日之前用每月9美元訂閱使用Viveport Infinity服務，在正式加入成為會員之前也能以14天免費使用形式體驗服務內容。

Viveport Infinity服務將可同時支援HTC VIVE，或是Oculus Rift，甚至也能對應HTC VIVE Cosmos等裝置使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》