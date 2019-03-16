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Insta360 Evo是一款可凹折拍攝360度全景與3D影像的相機設備

2019-03-16 07:49楊又肇

Insta360稍早宣布推出全新攝影裝置Insta360 Evo，將藉由機身可折合設計分別對應拍攝360度全景影像，以及對應180度3D/VR影像效果。

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Insta360 Evo採用機身可折合設計，讓兩組鏡頭可以分別對應拍攝360度全景影像，或是拍攝180度3D/VR影像內容，最高對應5.7K畫質影片，以及1800萬畫素靜態影像，本身則搭載Wi-Fi無線傳輸功能，以及六軸動態感測元件所對應的FlowState防震技術，基本上與先前推出的Insta360 One X相同。

本身拍攝續航時間約可對應65分鐘，並且支援最高128GB容量的micro SD記憶卡，由於機身採可折合設計，因此並未提供可預覽拍攝畫面的螢幕，僅保留簡單實體操作按鍵，內容預覽基本上還是要透過手機app操作。

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由於可以同時對應拍攝不同影像內容，因此Insta360 Evo相當適合用於虛擬實境內容創作，而藉由app進行操作的話，更可以選擇記錄縮時影片內容，同時所拍攝影像內容也能對應Oculus Go 、HTC VIVE Focus、三星Gear VR等虛擬實境頭戴裝置使用。

建議售價部分，Insta360 Evo將以420美元價格推出，另外也提供對應iPhone機種使用、建議售價為30美元的透明保護殼，而這組保護殼實際上還具備3D光柵檢視效果，讓使用者能透過此透明保護殼檢視手機上顯示的3D內容時，可以有更清晰的立體視覺感受。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

相機360度環景攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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