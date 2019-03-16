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簡單玩／可一次幫三種蘋果裝置充電的Vinpok打造的Plux三合一Qi無線充電盤

2019-03-16 07:54楊又肇

蘋果雖然在2017年秋季發表會上揭曉可同時為新款iPhone、Apple Watch與AirPods充電的無線充電盤AirPower，後續卻因為一些因素遲遲無法在市場推出，因此市面上也開始有越來越多配件廠商想在AirPower實際上市前，率先搶進可同時為多款蘋果裝置補充電力的無線充電盤市場。而由Vinpok打造的Plux三合一Qi無線充電盤，其實也是基於相同理由，並且讓使用者能透過單一無線充電盤即可為所有裝置補充電力。

可讓iPhone、AirPods與Apple Watch同時充電的Plux三合一...
可讓iPhone、AirPods與Apple Watch同時充電的Plux三合一Qi無線充電盤
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Plux三合一Qi無線充電盤標榜可以同時替iPhone、Apple Watch與AirPods充電，同時以無線充電簡化不同裝置補充電力方式，甚至可以同時放置兩支iPhone同時充電。而就無線充電效率部分，Plux中央區塊可讓iPhone機種以7.5W功率充電，或是讓Android手機以最高10W功率充電，側邊可放置AirPods充電區塊則可對應5W充電功率。

目前相容使用的iPhone機種，包含支援Qi無線充電的iPhone 8系列、iPhone X、iPhone XS系列與iPhone XR，另外也支援同樣以Qi無線充電補充電力的Android手機，另外Apple Watch、AirPods也都能透過配件方式達成支援Qi無線充電效果。

Plux三合一Qi無線充電盤實際盒裝
Plux三合一Qi無線充電盤實際盒裝
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標示支援快速充電、多組裝置同時充電，以及對應Qi無線充電技術規範
標示支援快速充電、多組裝置同時充電，以及對應Qi無線充電技術規範
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支援iPhone 8系列、iPhone X，以及iPhone XS系列與iPho...
支援iPhone 8系列、iPhone X，以及iPhone XS系列與iPhone XR，另外也支援其他搭載Qi無線充電技術的Android手機
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盒裝內包含可黏貼在充電盤表面的貼紙
盒裝內包含可黏貼在充電盤表面的貼紙
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Plux三合一Qi無線充電盤所有配件，開始使用之前必須將Apple Watch的...
Plux三合一Qi無線充電盤所有配件，開始使用之前必須將Apple Watch的磁吸充電線安裝在充電盤內，另外也必須將Qi無線充電板安裝在AirPods上，以利支援無線充電功能
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利用其他方式讓Apple Watch、AirPods可以無線充電

至於相比蘋果的AirPower標榜Apple Watch可以直接放上無線充電盤即可補充電力，Plux在此部分或許是因為難以取得Apple Watch的無線充電技術，實際上是必須先將無線充電盤拆開，並且將Apple Watch原廠提供的磁吸充電線安裝在無線充電盤內，藉此讓Apple Watch能透過磁吸充電線補充電力，但會降為較低的2.5W充電功率。

而AirPods的部份，則是直接透過一組可連接AirPods底部Lightning介面的無線充電板，搭配一組矽膠保護套固定之後，即可讓AirPods能以無線充電方式補充電力，同時也能藉由矽膠保護套避免AirPods刮傷。不過，如果是換上新款支援無線充電收納盒的新款AirPods，就僅需直接放上充電盤就能補充電力。

要先將Plux三合一Qi無線充電盤背面的卡榫扳開，才能順利把充電盤拆開，但要注意...
要先將Plux三合一Qi無線充電盤背面的卡榫扳開，才能順利把充電盤拆開，但要注意拆開時所使用力道
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從內部結構來看，可以發現對應Apple Watch的無線充電，其實就是透過USB...
從內部結構來看，可以發現對應Apple Watch的無線充電，其實就是透過USB-A連接對應Apple Watch使用的磁吸充電線，藉此產生供電，因此建議還是採用短線版本的充電線，比較好收納在充電盤內部
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對應舊款AirPods的Qi無線充電板，透過底部Lightning與AirPod...
對應舊款AirPods的Qi無線充電板，透過底部Lightning與AirPods連接後，再放進矽膠保護套內固定，這樣就能讓AirPods獲得無線充電功能
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進行無線充電時，Plux三合一Qi無線充電盤底部會顯示藍色燈號，一旦完成充電就會...
進行無線充電時，Plux三合一Qi無線充電盤底部會顯示藍色燈號，一旦完成充電就會以綠燈顯示
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最多可同時充兩組手機，不影響整體充電速度

整體供電則是透過底部的USB Type-C連接線傳輸，因此藉由USB Type-C連接線最高可對應18W充電功率 (一般為15W)輸出特性，即便使用者在Plux同時放上兩組手機也不會影響實際充電速度 (但如果同時放兩支手機，再加一組Apple Watch，就可能會讓充電速度放緩一些)。

Plux三合一Qi無線充電盤標榜可以平放使用，另外也能藉由立架讓無線充電盤站立，讓使用者在充電過程可持續觀看手機螢幕，並且實現iPhone、AirPods、Apple Watch可以在同一組充電盤補充電力，甚至無需煩惱必須整理過多線路情況。

小結：有些缺點，但仍可接受

不過，方便雖然是方便，但Plux三合一Qi無線充電盤還是有一些值得改善的問題，其中包含因為Apple Watch的充電方式，其實是直接使用原廠附上的磁吸充電線，而使用者必須先設法將充電盤拆開安裝才能使用，但問題就在於充電盤其實不是很容易拆開，甚至需要一點巧勁，對於一般女生，或是不擅長拆解組裝的人，可能會在拆解過程造成充電盤損壞。

而要將原廠磁吸充電線固定在充電盤內，其實最好的辦法是選購蘋果原廠推出的短線版本，這樣就可以避免必須在充電盤內反覆繞線，甚至難以固定的情況。Plux三合一Qi無線充電盤當初設計時候，可能考量整體成本，因此規劃讓使用者直接使用原本就會有的Apple Watch磁吸充電線，但如果採用短線版本反而比較好安裝的話，或許直接附贈在充電盤內會比較方便。

另外比較大的問題，則在於立架的設計。當Plux三合一Qi無線充電盤以立架形式使用時，其實會發現有安裝保護殼的手機相當容易從架上滑落，原因在於立架底部設計突出比例過窄，加上立架角度採固定設計，因此保護殼稍微厚重一點的話，手機幾乎會很難平穩放在架上充電。

整體來看，Plux三合一Qi無線充電盤其實採用相當簡單的設計，實現同時為iPhone、AirPods與Apple Watch充電的想法，對於不想讓桌面因為多條線路而顯得紛亂的人來說，這樣的配件應該相當實用，但如果對於產品設計相對要求，甚至希望更具蘋果產品質感的話，那麼就要再花點時間等待蘋果開放AirPower無線充電盤上市銷售。

可一次同時為iPhone、AirPods與Apple Watch充電
可一次同時為iPhone、AirPods與Apple Watch充電
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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