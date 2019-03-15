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NVIDIA再推主打性價比的入門顯卡GeForce GTX 1660

2019-03-15 14:52楊又肇

日前宣佈推出去除DLSS技術的GeForce GTX 1660 Ti之後，NVIDIA再次宣布推出更偏重入門選擇的GeForce GTX 1660，至於先前同樣有所傳聞的GeForce GTX 1650，則似乎還要再等一些時間。

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與GeForce GTX 1660 Ti相同，GeForce GTX 1660同樣去除了DLSS技術，同時以219美元起跳定價作為更親民的入門等級顯示卡選擇。而先前市場傳聞GeForce GTX 1650將以179美元作為定價，但不確定在硬體配置會做什麼樣的調整。

GPU架構設計部分，GeForce GTX 1660同樣以Turing架構為設計，但主要在效能、效率與成本等項目間達成最佳平衡，並且對應浮點與整數同步運算、配備更大L1統合快取架構，以及Adaptive Shading在內技術應用，另外藉由Turing Shader著色器也能在1080P的解析度環境下實現更快的渲染速度。

相比過去推出的GeForce GTX 1060 3GB顯示記憶卡版本，約可提高30%渲染速度，相比GeForce GTX 1060 6GB顯示記憶版本則提昇15%。

在規格方面，GeForce GTX 1660採用1408組CUDA核心、6GB GDDR5顯示記憶體，並且配置192位元的記憶體匯流排與192GB/sec記憶體傳輸頻寬設計，基礎運作時脈為1530MHz，而在超頻模式下則可達1785MHz。

整體熱設計功耗表現部分，GeForce GTX 1660僅採120W規格設計，僅需8 Pin電源供應器接頭即可驅動，意味先前如果使用GeForce GTX 970或GeForce GTX 960的使用者，基本上可以直接換卡升級，無需特別更換輸出瓦數更高的電源供應器，但整體圖像處理效率相比約提昇68%或113%，另外也支援NVIDIA G-Sync技術相容螢幕對應低延遲、抗畫面碎裂顯示效果，藉此強調更高性價比使用體驗。

與先前推出的GeForce GTX 1660 Ti相同，GeForce GTX 1660也未推出創始版 (Founders Edition)，僅由合作夥伴如華碩、微星、技嘉在內廠商推出OEM版顯示卡產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GeForce顯示卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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