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針對行動影音創作需求 Shure在台推出MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+

2019-03-13 09:42楊又肇

美國監聽耳機與麥克風設備品牌Shure，稍早確定將監聽級耳機與消費級麥克風產品轉由GD Audio鍵寧企業負責之後，今日 (3/12)宣布針對行動影音創作、Vlogger或線上直播等用戶族群推出MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件，讓使用者更方便藉由手持裝置收錄高音質聲音，讓拍影片可以有更好聲音輸出表現。

MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件
MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件
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在MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件中，分別包含麥克風本體、收納袋，以及可降低風切聲的麥克風海綿套、麥克風固定架，以及可對應連接USB-C或Lightning的連接線，另外也與義大利Manfrotto合作聯名三腳架與手機固定架。

使用過程可以透過Shure本身提供的MOTIV Audio錄音app錄製單純聲音內容，或是透過MOTIV Video錄製影片內容，使用者其實也可以透過其他第三方app，以及手機內建錄影app錄製內容，但在MOTIV Audio錄音app內可以進一步設置透過16位元或24位元錄製，甚至可以選擇44.1kHz或48kHz聲音品質，或是改變麥克風收音指向範圍、音訊增益效果，而在MOTIV Video中更可選擇以WAV、ALAC、AAC 96、AAC 128或AAC 256格式錄製聲音。

雖然目前智慧型手機錄影、拍攝功能已經越來越精緻，同時在聲音錄製功能也比過往機種有更好表現，但畢竟透過手機內建麥克風的錄音品質依然有限，因此不少藉由手機創作影音內容的使用者，多半還是會採購外接麥克風配件，藉此加強影片錄製時的聲音效果。

在錄音過程中，MV88+更可選擇演講、唱歌、平坦、原聲、波段五種模式錄製聲音，支援頻率介於20-20000Hz之間，同時也支援0到+36dB的增益調整範圍，最高可對應120分貝聲壓，在錄音過程也能藉由外接耳機進行即時監聽。

MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件實際盒裝
MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件實際盒裝
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搭贈義大利Manfrotto聯名款三腳架
搭贈義大利Manfrotto聯名款三腳架
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配件收納袋可以方便整理麥克風在內配件
配件收納袋可以方便整理麥克風在內配件
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MV88+外接麥克風
MV88+外接麥克風
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背後搭載外接監聽耳機孔，以及連接裝置用的micro USB連接埠
背後搭載外接監聽耳機孔，以及連接裝置用的micro USB連接埠
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所有配件
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安裝手機使用
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ShurePlus提供的MOTIV Video錄影app
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同樣由ShurePlus提供的MOTIV Audio錄音app
同樣由ShurePlus提供的MOTIV Audio錄音app
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以MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件整體設計來看，外接麥克風本身將可帶來更高音質錄製表現，同時也能進一步濾除不必要的風切雜音，對於經常以手機錄製內容、進行直播的使用者而言，將不用擔心影片錄製後是否因為環境聲噪影響原本希望凸顯的聲音表現，甚至也能用於清晰的聲音錄製應用，例如此次活動邀請在YouTube服務平台突破千萬點擊觀看次數的老王樂隊，便是藉由MV88+錄製演奏練唱內容，藉此確認表演過程的聲音表現。

售價部分，MOTIV可攜式立體聲電容麥克風MV88+行動收音套件將以新台幣7690元價格銷售，從即日起透過GD Audio官網或PChome購物網站銷售。

除了此次引進的MV88+，未來GD Audio也會同時在台推出多款MOTIV系列麥克風配件，以及Shure旗下多款監聽級耳機產品，其中包含入耳式SE系列耳機、SRH系列耳罩式耳機，另外也包含今年推出的藍牙5.0耳機線RMCE-BT2，而去年推出的靜電耳機KSE1200也在引進計畫之中。

MOTIV更多系列麥克風
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SRH系列監聽全罩式耳機
SRH系列監聽全罩式耳機
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SE系列入耳式耳機
SE系列入耳式耳機
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藍牙5.0耳機線RMCE-BT2
藍牙5.0耳機線RMCE-BT2
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靜電耳機KSE1200
靜電耳機KSE1200
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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