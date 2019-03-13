Western Digital在台推出第二代WD Black NVMe SSD 強化遊戲全速讀寫表現

去年宣布更新WD Black NVMe SSD之後，Western Digital更進一步在台推出同樣以M.2傳輸介面設計的第二代產品SN750，不但讓最大儲存容量達2TB，更針對遊戲使用需求推出額外加裝EKWB合作散熱片版本，並且加入全新遊戲模式，讓SSD能以全速狀態運作。

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相比前一代版本，Western Digital表示這次推出的WD Black SN750 NVMe SSD將可對應最高3470MB/s的連續讀取速度，以及最高3000MB/s的連續寫入表現，分別對應600TBW或1200TBW (依照儲存容量有所差異)的耐寫度，同時1TB儲存容量版本更可對應高達515000 IOPS隨機讀取速度表現，隨機寫入則可達560000 IOPS，因此不僅適合用在需要高速存取的遊戲內容，更可應用在高解析度影音剪輯等內容。

規格方面，第二代WD Black NVMe SSD採用M.2 2280單面設計，同樣採用Western Digital旗下3D NAND Flash技術 (採用SanDisk技術生產的15nm製程、TLC結構設計)，儲存容量分別提供250GB至2TB，並且額外提供加裝與EKWB合作散熱片版本，藉此對應更高連續讀寫效能表現。

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無論是否加裝散熱片，第二代WD Black NVMe SSD均加入遊戲模式功能，使用者可以透過SSD控制面板軟體開啟，將可關閉SSD原本預設低功耗模式，並且以全速狀態運作，讓SSD能發揮更高運算效能。

不過，Western Digital基本上還是有提供過熱保護機制，一旦第二代WD Black NVMe SSD運作溫度超過許可範圍時，將會啟動保護機制降溫，避免產生過熱導致SSD損壞。

建議售價方面，第二代WD Black NVMe SSD將以250GB為新台幣2250元、500GB為新台幣3750元、1TB為新台幣6790元，2TB容量版本建議售價則為新台幣17490元，至於額外加裝EKWB合作散熱片版本預計會在今年第二季上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》