與NVIDIA NVLink技術抗衡，Intel將以CXL開放架構推動伺服器超算能力

在NVIDIA宣布以69億美元收購以色列晶片設計廠商Mellanox Technologies，預期透過高速網路傳輸形式串接位於各個節點的伺服器，藉此布局發展更大的超算規模，而原本同樣有意競爭購買Mellanox Technologies的Intel則宣布與阿里巴巴、Cisco、Dell EMC、Facebook、Google、Hewlett Packard Enterprise、華為，以及微軟在內廠商合作全新開放式互聯技術Compute Express Link (CXL)，預期藉由PCI-Express Gen 5規範讓CPU與加速器能使用相同記憶體模組，藉此加快數據運算效率，並且降低伺服器整體工作負載。

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依照Intel資料中心事業群執行副總裁暨總經理Navin Shenoy說明，Compute Express Link將以開放形式提供使用，本身基於PCI-Express Gen 5規範打造，而Intel將與阿里巴巴在內廠商共組聯盟，未來也將持續針對Compute Express Link技術版本更新。

而藉由開放架構形式設計，Intel也強調Compute Express Link技術將能讓更多伺服器工作負擔降低，同時也能透過共用記憶體模式加快數據運算效率，藉此加快異構運算發展，並且推動人工智慧等需要更高運算效能的技術成長。

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相比NVIDIA提出的NVLink主要針對旗下顯示卡產品架構打造，Intel強調Compute Express Link技術將可讓更多符合標準設計的產品使用，藉此推動更大規模的超算應用技術發展。

Intel說明首波第一代Compute Express Link技術規格將在今年上半年開放加入聯盟的成員使用，同時在接下來推出的新款Xeon處理器、FPGA、GPU，以及SmartNIC產品也都會加入支援此項技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》