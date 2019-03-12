LG推出全新藝術電視 半透明混合可當鏡子用

2019-03-12 07:47 聯合新聞網 楊又肇



日前傳出三星計畫打造名為「The Window」，並且可當做鏡子使用的全新藝術電視，顯然LG也計畫跟進推出類似產品。

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從LG申請註冊專利顯示，同樣也將推出可當做「鏡子」使用的電視產品，而此項專利提出時間為2017年5月，美國專利與商標局則是在今年3月5日才核定此項專利申請，並且對外公告。

從專利內容來看，LG將可讓此款電視設計以一般形式使用，或是在開啟鏡面模式當做「鏡子」使用，而另外提供的混合模式則可維持電視、「鏡子」兩種使用情境。

在進一步說明裡，LG表示此項專利描述技術將可用於LCD或OLED電視產品，同時以4:3顯示比例呈現，另外也支援嵌入式感測元件支援觸控操作。至於為了能實現混合、鏡面與一般電視使用模式，LG更詳述如何透過16層結構、電路元件實現不同電視使用模式，其中更包含透過不同層數顯示方式改變光線折射方式，讓電視可以變成「鏡子」。

在很早之前，LG其實就已經提出可在半透明面板呈現影像的顯示技術，在此次提出專利技術中或許也採用相關設計，讓電視可藉由多層面板疊合呈現不同顯示效果。

而這樣的電視設計，並不一定會成為市售消費機種使用，同時也有可能作為商業使用顯示器，例如作為店頭展示，或是櫥窗櫃位使用，甚至應用在展會活動顯示圖像內容等需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》