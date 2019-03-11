微軟將以「Santorini」打造全新Windows 10筆電使用體驗 可能取消「Andromeda」在內版本

在先前消息中，分別透露微軟藉由Windows Core OS為核心，搭配不同外部模組 (Shell)包裝，進而可對應不同裝置使用，其中包含對應一般桌機與筆電產品使用的Windows 10，而針對Surface Hub系列裝置使用版本則採用名為「Aruba」的外部模組，不久前更新的HoloLens 2則採用「Oasis」外部模組設計，至於日前傳出名為「Santorini」的外部模組則將鎖定日後新款筆電產品，其中更包含採雙螢幕顯示輸出設計的筆電機種。

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從相關消息透露說法顯示，微軟目前已經取消用於筆電且名為「Polaris」的外部模組，以及原本計畫用於雙螢幕輸出手機裝置的「Andromeda」外部模組，其中前者將以「Santorini」外部模組取代，至於「Andromeda」則可能因為不再布局手機硬體產品發展而取消，意味微軟接下來宣布推出傳聞中的Surface Phone可能性不高。

依照微軟目前Windows 10的架構設計，主要基於Windows Core OS作為基礎架構，並且搭配不同外部模組對應各類裝置使用，因此雖然Xbox One、HoloLens及Surface Hub均以不同外型呈現，同時使用模式也不盡相同，但本身都是採與Windows 10相同核心運作。

而從相關消息來看，採用「Santorini」外部模組Windows 10將鎖定桌機，以及專業筆電以外的筆電裝置使用，甚至可以對應雙螢幕輸出形式裝置使用，意味未來微軟將進一步劃分筆電應用市場，讓面向消費者銷售的筆電產品可以有更不一樣的操作體驗，藉此與鎖定專業使用需求的筆電產品市場做明顯區隔。

但另一方面，微軟也有可能在與Qualcomm合作基於Arm架構硬體的Windows 10筆電搭載「Santorini」外部模組，先前也曾透露搭載雙螢幕設計的筆電裝置，有可能採用Qualcomm Snapdragon 8cx處理器。

不過，華碩在去年Computex 2018期間也曾展示與Intel合作打造的雙螢幕筆電「Project Precog」，而<包含聯想在內廠商也透露將推出搭載雙螢幕設計筆電產品，因此代表「Santorini」外部模組可能不僅侷限用於Arm架構裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》