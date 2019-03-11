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Google針對Google Home Hub在內裝置釋出接續對話、語句翻譯等功能

2019-03-11 08:57楊又肇

Google稍早針對Google Home Hub在內以Smart Display形式打造的智慧螢幕裝置，釋出接續對話與語句翻譯模式在內功能。

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先前已經針對搭載Google Assistant的智慧喇叭釋出的接續對話功能，讓使用者能透過「Hey,Google (或是Ok,Google)」喚醒Google Assistant之後，可以接續第一個提問內容進行更多對話互動，而不用一再透過關鍵詞喚醒Google Assistant。

而此項功能開放Smart Display形式設計裝置使用之後，搭配原本可透過觸控螢幕互動的操作方式，將能帶來更多元互動。

另外，先前已經開放智慧喇叭裝置使用的語句翻譯功能，目前也能支援Smart Display裝置使用，其中也包含可透過不同語言交錯使用的對話模式，但目前仍僅支援英語、西班牙語等較多人使用語言，暫時還無法對應中文。

至於在新版更新中，Smart Display裝置也能加入支援多組聲音投放應用，使用者可以將Google Home Hub在內裝置加入投放裝置群組內，讓使用者能同時將聲音投放到所有群組裝置播放，或是僅指定特定裝置播放內容。

針對Smart Display裝置的更新部分，則包含可透過聲控方式分享照片，或是將照片從裝置內移除，同時也針對智慧家電控制部分加入全新操作卡片內容，讓使用者能直接透過螢幕觸控操作連網家電功能，另外也能直接在Smart Display裝置遊玩5回合制的速算遊戲，只要對著裝置說出「Hey Google, Are you Feeling Lucky?」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google智慧喇叭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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