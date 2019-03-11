消息指稱蘋果擴增實境裝置將搭配iOS裝置使用 最快今年第四季量產

先前有不少傳聞的蘋果自有擴增實境裝置，知名分析師郭明錤看法認為此款產品最快會在今年第四季進入量產，但可能不會維持原本可獨立運作設計，而將搭配iPhone連接使用。

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而這樣的設計，有點類似過往LG、Epson採用模式，透過手機作為內容運算來源，並且透過外接眼鏡裝置輸出影像，讓使用者在配戴過程感受虛擬實境或擴增實境視覺。

這樣的好處自然在於眼鏡裝置可以變得更加輕巧，同時使用模式也會變得較為簡單，只是iPhone可能就會在實際應用扮演重要角色，但外接眼鏡裝置是否同時內建電池等細節，目前則還無法確認。

不過，從目前蘋果已經藉由ARKit讓iPhone、iPad均可對應擴增實境應用，如果接下來打造一款可直接穿戴在身上的配件，並且透過有線或無線方式與iPhone、iPad連接使用的話，勢必能讓使用者以更貼近自然視覺方式使用擴增實境內容，同時裝置本身設計也能相對簡單，實際價格或許也能因此控制在一定定價範圍內。

另外一方面，從目前ARKit已經開始加入可多人一同在相同虛擬場景互動，意味未來蘋果對應擴增實境應用的眼鏡裝置將可支援多人互動模式，讓擴增實境應用可以更加多元。

如果，蘋果此款擴增實境裝置將在今年第四季進入量產，代表實際發表推行時間至少要等到2020年之後，或許屆時也將借助5G連網技術提昇擴增實境技術應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》