生活標誌素材 Human Pictogram向量點陣圖格式免費下載

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一直覺得標誌設計是一件很不容易的工作，在只有單色情況下要表達完整意義，若不是圖案簡單，就得有非常明確的輪廓，還好網路上已經有不少範本可供參考，例如知名的 Noun Project 就提供相當多辨識性強的標誌圖示，還能整合 Mac 應用程式在桌面端快速搜尋各種免費圖案，算是同類服務中的翹楚。我在高雄市立美術館周邊也看過一些有趣的創意標誌設計，如果你需要類似素材，接下來介紹的服務千萬別錯過。

本文要推薦的「Human Pictogram」是一個日本網站，提供各式各樣標誌圖案，多半不是嚴謹的標示號誌，而是把各種生活情境狀態製作成標誌圖案，相當趣味！Human Pictogram有日文和英文兩種語言，對於中文使用者來說透過漢字或標誌也能猜測情境，或者直接從標誌判斷，畢竟這才是標誌的本意，不限國界、讓任何語言使用者都能立即看懂看明白。

Human Pictogram當前收錄超過 600 種標誌圖案，提供向量圖 illustrator Ai、點陣圖PNG及JPG三種格式，開放使用者免費下載使用！可自由使用於個人或商業用途，除了禁止販售素材、重新打包讓其他人下載或註冊為註冊商標外，一般使用都沒問題。

網站名稱：Human Pictogram

網站鏈結：http://pictogram2.com/

使用教學

STEP 1

開啟 Human Pictogram 網站後，可以從首頁看到許多的標誌設計，或是點選任一圖案在右側找到分類選項。

STEP 2

點選網站中的標誌圖案，會有更大張的預覽圖，包括標題、分類、標籤和下載鏈結，比較有趣的是從頁面可找到一些相似圖案。從「Download」下載選擇要下載的格式，如果你是要放大縮小，避免失真最好使用 illustrator Ai向量圖格式；想要透明背景就選擇 PNG，當然還有另一種常見的JPG格式可供使用。

STEP 3

開啟圖片後，從圖片點選右鍵、另存新檔即可，假如你下載的是向量圖格式，會直接下載為壓縮檔，解壓縮就能使用。

值得一試的三個理由： 1.將各種生活情境製作為有趣的標誌圖案 2.收錄超過 600 個素材，向量點陣圖三種格式下載 3.可自由使用於商業用途

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》