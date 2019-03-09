徠卡揭曉全片幅新機Leica Q2 加入防塵防滴、更高解像力表現

繼2015年推出採用2400萬畫素的全片幅感光元件、Summilux 28mm f/1.7 ASPH定焦鏡與復古機身設計的Leica Q之後，徠卡稍早宣布推出其後繼機種Leica Q2。

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外觀設計部分，Leica Q2與前一代機種幾乎相似，但感光元件從2400萬畫素規格提昇至4730萬畫素，但同樣維持採用Summilux 28mm f/1.7 ASPH定焦鏡，標準模式下的最短對焦距離為30公分，微距拍攝模式則可達17公分，另外可藉由像素裁切方式分別對應28、35、50與75mm拍攝焦段 (最遠端裁切之後僅為660萬畫素)，自動對焦速度時間為150毫秒。

其他方面則包含採用最高可達ISO 50000的感光值，但最低則擴展至ISO 50，機械快門最高可達10張連拍，而電子快門則可達20張連拍，錄影方面則可支援1080p@60/120fps、4K@24/30fps，以及C4K 影片格式。

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機身操作介面則進一步做了精簡，左側原本5組按鍵減少為3組，機頂的獨立錄影按鍵則是取消，同時與快門整合的撥桿則僅保留電源開關功能，連拍等選項功能則是以選單介面取代，而拇指操作位置的介面也進一步做了精簡，取消原本滾輪設計，改以方向鍵與按鈕方式操作。

至於背面的螢幕採觸控設計，可支援觸控對焦與觸控拍照功能，另外機身也加入IP52等級防塵防滴設計，電池則採用內建1860mAh設計，約可對應拍攝370張照片，儲存媒介則支援UHS-II SD記憶卡，同樣支援Wi-Fi連接，更加入藍牙連接功能，使用者同樣可配合Leica FOTOS app與手持裝置連動。

目前徠卡已經確定會在香港、台北、上海、北京在內市場推行此款新機，但僅確認中國地區售價為人民幣39800元，換算成新台幣售價約為18萬3500元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》