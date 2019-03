Google Assistant可協助預約餐廳的Duplex功能 將開放更多地區、更多裝置使用

去隨著Pixel 3系列機種發表,開放美國部分城市進行測試的Duplex功能,Google稍早確認將開放美國境內43個州進行測試,同時也確認未來幾週內將使Duplex功能擴展到更多Pixel系列以外的Android平台裝置,以及iPhone系列機種使用。

去年在Google I/O 2018期間展示令人留下深刻印象的Duplex功能,不但能依照使用者需求自動撥打電話預約餐廳,或是確認理髮時間,更可藉由貼近自然口吻方式與電話另一端的受話者互動。

而Google稍早宣布將在美國43個州內開放測試此項功能,顯示先前僅針對紐約、舊金山等地區的Pixel系列機種用戶開放測試結果令人滿意,因此進一步擴展到等多地區提供使用,藉此讓Google Assistant能累積更多互動學習經驗,使Duplex功能的人機互動表現更趨完善。

如果要讓Google Assistant藉由Duplex功能協助電話代撥的話,使用者只需明確地告知Google Assistant預計預約餐廳名稱、預訂時間與預約人數等資訊,例如「Book a table for four people at (餐廳名稱) tomorrow night.」。而由於目前Duplex功能依然僅支援英文語系使用,因此雖然Google Assistant已經開始加入支援台灣繁體中文,但暫時還無法對應使用,同時現階段也僅限美國境內使用。

不過,如果餐廳等店家事先加入「Google預訂」服務,Duplex功能就會直接依照系統設定運作完成訂位,而不必實際透過Google Assistant撥打電話向電話另一端的人對話預約。

至於完成訂位之後,Google Assistant也會自動將訂位結果透過手機、信件告知,並且將行程自動註記在Google行事曆內。

此項功能除了將開放所有Pixel系列機種使用,未來幾週內也會開放給所有Android 5.0作業系統以上裝置使用,同時iPhone裝置只要安裝新版Google Assistant服務也能加入此用此項服務,但使用地點依然僅限美國境內43州。

但未來是否也開放Pixel系列機種對應透過Duplex功能協助接聽來電,或是掛斷垃圾電話的Call Screen功能,Google似乎尚未有具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》