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Google Assistant可協助預約餐廳的Duplex功能 將開放更多地區、更多裝置使用

2019-03-09 10:31楊又肇

去隨著Pixel 3系列機種發表，開放美國部分城市進行測試的Duplex功能，Google稍早確認將開放美國境內43個州進行測試，同時也確認未來幾週內將使Duplex功能擴展到更多Pixel系列以外的Android平台裝置，以及iPhone系列機種使用。

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去年在Google I/O 2018期間展示令人留下深刻印象的Duplex功能，不但能依照使用者需求自動撥打電話預約餐廳，或是確認理髮時間，更可藉由貼近自然口吻方式與電話另一端的受話者互動。

而Google稍早宣布將在美國43個州內開放測試此項功能，顯示先前僅針對紐約、舊金山等地區的Pixel系列機種用戶開放測試結果令人滿意，因此進一步擴展到等多地區提供使用，藉此讓Google Assistant能累積更多互動學習經驗，使Duplex功能的人機互動表現更趨完善。

如果要讓Google Assistant藉由Duplex功能協助電話代撥的話，使用者只需明確地告知Google Assistant預計預約餐廳名稱、預訂時間與預約人數等資訊，例如「Book a table for four people at (餐廳名稱) tomorrow night.」。而由於目前Duplex功能依然僅支援英文語系使用，因此雖然Google Assistant已經開始加入支援台灣繁體中文，但暫時還無法對應使用，同時現階段也僅限美國境內使用。

不過，如果餐廳等店家事先加入「Google預訂」服務，Duplex功能就會直接依照系統設定運作完成訂位，而不必實際透過Google Assistant撥打電話向電話另一端的人對話預約。

至於完成訂位之後，Google Assistant也會自動將訂位結果透過手機、信件告知，並且將行程自動註記在Google行事曆內。

此項功能除了將開放所有Pixel系列機種使用，未來幾週內也會開放給所有Android 5.0作業系統以上裝置使用，同時iPhone裝置只要安裝新版Google Assistant服務也能加入此用此項服務，但使用地點依然僅限美國境內43州。

但未來是否也開放Pixel系列機種對應透過Duplex功能協助接聽來電，或是掛斷垃圾電話的Call Screen功能，Google似乎尚未有具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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