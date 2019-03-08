Fitbit更新多款智慧手錶、運動手環，鎖定健康、運動應用需求

Fitbit稍早一口氣公布多款產品更新，分別包含輕量款智慧手錶Versa Lite、輕量款運動手環Inspire HR與Inspire，以及針對兒童打造的Ace 2。

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此次更新的Versa Lite，是以先前推出的Versa智慧手錶為基礎，主要採用多彩、簡單外型設計，並且加入防水規格，另外也加入與Versa相同的核心健身功能，包含走動提醒、24小時PurePulse心率監測、睡眠階段監測、超過15種目標運動模式、GPS連接、手機通知與熱門應用程式，另外也包含長達4天以上的待機時間，以及可預測血氧含量變化的SpO2感測器。

建議售價部分，Versa Lite將以159.95美元價格於美國市場推出，分別推出白色、丁香紫色、桑椹紅色、海洋藍色和炭黑色，另外也將推出包含海洋藍色、桑椹紅色、緋紅色、艷陽黃、丁香紫色和炭黑色的經典矽膠配件，以及包含深藍色與粉色、深藍色與桑椹紅色，深藍色和橙色，以及黑色和灰色配色設計的運動風格混合編織配件，而現有Versa配件也能與Versa Lite相容。

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而Inspire HR與Inspire則是鎖定高性價比運動手環設計，兩者差異僅在於前者額外搭載心率量測功能，兩者均搭載全天自動活動記錄，運動和睡眠階段監測在內功能，另外也均搭載防水設計與觸控螢幕，待機時間則可達5天。

建議售價部分，Inspire HR與Inspire分別將以99.95美元，以及69.95美元價格於美國市場推出，其中Inspire HR分別推出黑色、丁香紫色和黑白雙色，而Inspire僅提供黑色和酒紅色，另外也將推出黑色、丁香紫色、白色、粉色綴以紫花圖騰在內款式的經典矽膠配件，以及包含雙層牛皮壓紋手鐲、不銹鋼金屬網格手鐲在內頂級時尚Horween皮革配件，Inspire則將額外推出可夾式配件。

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至於針對6歲以上兒童打造的Ace 2，同樣維持防水、螢幕緩衝設計，更採用多彩圖案與可客製化錶面設計吸引兒童目光，而家長也能藉由Fitbit家庭帳戶，瞭解與查看子女的配戴使用活動情況。

建議售價部分，Ace 2將今年第二季正式推出，尚未公布具體價格，分別推出西瓜紅色搭配藍綠錶扣、夜空藍色搭配霓虹黃錶扣的組合，另外也提供葡萄紫色、夜空藍色及霓虹黃色和其他專為孩童設計的經典矽膠配件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》