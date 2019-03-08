富士通主機板更新文件透露更多Intel第9代Core i系列處理器細節

Intel在今年CES 2019期間證實將推出更多第9代Core i系列桌機款處理器，但卻未公布具體細節，似乎要等到日後才會正式公布。不過，稍早從富士通的主機板BIOS更新文件內容，則顯示Intel接下來計畫推出的新款桌機處理器產品，其中包含型號後方加上F的無內顯版本，以及型號後方加上T的節能版本。

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根據富士通的主機板BIOS更新文件內容顯示，不搭載UHD Graphics 630內顯的全新第9代Core i系列處理器，將包含Core i9-9900KF、Core i7-9700KF、Core i5-9600KF、Core i3-9350KF，另外也將推出Core i7-9700F、Core i5-9500F、Core i5-9400F、Core i3-9100F，而Pentium Gold G系列則將推出Pentium Gold G5600F。

另外，第9代Core i系列處理器將額外加入型號後方標示T的節能版本，分別包含Core i9-9900T、Core i7-9700T、Core i5-9600T、Core i5-9500T、Core i5-9400T、Core i3-9300T、Core i3-9100T，而Pentium Gold G系列則將推出Pentium Gold G5600T與Pentium Gold G420T兩種規格，至於Celeron G系列則將推出Celeron G4930T，運作電功耗僅為35W。

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而除了去年已經在紐約揭曉的Core i9-9900K，以及Core i7-9700K、Core i5-9600K三款針對遊戲需求設計的高效能款桌機處理器產品，加上上述預計推出未整合內顯，以及以節能為設計版本處理器，其餘的處理器就包含Core i9-9900、Core i7-9700、Core i7-9700、Core i5-9600、Core i5-9500、Core i5-9400、Core i3-9320、Core i3-9300、Core i3-9100，以及另一款Core i3-9350K。

至於Pentium Gold G系列將額外推出Pentium Gold G5620、Pentium Gold G5600、Pentium Gold G5420，Celeron G系列則額外推出Celeron G4950、Celeron G4930。另外，在XEON E系列則分別推出XEON E-2288G、XEON E-2278G，以及區分4核或6核設計的XEON E-22xxG與XEON E-22xx。

Intel預計在近期內對外公布更多第9代Core i系列桌機款處理器細節，而先前則已經預告對應筆電產品使用的第9代Core i系列行動處理器，將會在今年第二季內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》