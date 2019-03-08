親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

富士通主機板更新文件透露更多Intel第9代Core i系列處理器細節

2019-03-08 15:44楊又肇

Intel在今年CES 2019期間證實將推出更多第9代Core i系列桌機款處理器，但卻未公布具體細節，似乎要等到日後才會正式公布。不過，稍早從富士通的主機板BIOS更新文件內容，則顯示Intel接下來計畫推出的新款桌機處理器產品，其中包含型號後方加上F的無內顯版本，以及型號後方加上T的節能版本。

分享

根據富士通的主機板BIOS更新文件內容顯示，不搭載UHD Graphics 630內顯的全新第9代Core i系列處理器，將包含Core i9-9900KF、Core i7-9700KF、Core i5-9600KF、Core i3-9350KF，另外也將推出Core i7-9700F、Core i5-9500F、Core i5-9400F、Core i3-9100F，而Pentium Gold G系列則將推出Pentium Gold G5600F。

另外，第9代Core i系列處理器將額外加入型號後方標示T的節能版本，分別包含Core i9-9900T、Core i7-9700T、Core i5-9600T、Core i5-9500T、Core i5-9400T、Core i3-9300T、Core i3-9100T，而Pentium Gold G系列則將推出Pentium Gold G5600T與Pentium Gold G420T兩種規格，至於Celeron G系列則將推出Celeron G4930T，運作電功耗僅為35W。

分享

而除了去年已經在紐約揭曉的Core i9-9900K，以及Core i7-9700K、Core i5-9600K三款針對遊戲需求設計的高效能款桌機處理器產品，加上上述預計推出未整合內顯，以及以節能為設計版本處理器，其餘的處理器就包含Core i9-9900、Core i7-9700、Core i7-9700、Core i5-9600、Core i5-9500、Core i5-9400、Core i3-9320、Core i3-9300、Core i3-9100，以及另一款Core i3-9350K。

至於Pentium Gold G系列將額外推出Pentium Gold G5620、Pentium Gold G5600、Pentium Gold G5420，Celeron G系列則額外推出Celeron G4950、Celeron G4930。另外，在XEON E系列則分別推出XEON E-2288G、XEON E-2278G，以及區分4核或6核設計的XEON E-22xxG與XEON E-22xx。

Intel預計在近期內對外公布更多第9代Core i系列桌機款處理器細節，而先前則已經預告對應筆電產品使用的第9代Core i系列行動處理器，將會在今年第二季內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

AirPods 2傳充電速度變更快 0→100％只要15分鐘

2019-03-07 20:47

Fitbit更新多款智慧手錶、運動手環，鎖定健康、運動應用需求

2019-03-08 15:43

買也未必好用 不如拿廢紙箱變身手機專用翻拍架

2019-03-07 18:34

Fitbit推平價穿戴新品 兒童版運動手環超Q

2019-03-07 17:33

可當「鏡子」使用，三星可能準備推出名為「The Window」的全新藝術電視

2019-03-04 23:07

終於！Apple Watch睡眠追蹤功能最快2020年登場

2019-03-04 20:09

亞馬遜早期推出的物聯網應用產品－Dash按鍵，即將功成身退

2019-03-04 08:11

Sony推出新款CFexpress Type-B格式Tough系列強固記憶卡

2019-03-04 08:09

2018 Q4 全球智慧手錶出貨達1,800萬台 Apple Watch 市佔率 51%

2019-03-02 14:34

讓使用者「黑中選白」 GoPro HERO7 Black新增暮光白配色版本

2019-03-02 14:23

Arm：筆電產品將成為重要發展類別 但暫時不會加入同步多執行緒技術

2019-03-01 16:15

動手玩／新一代HoloLens 2 更輕盈、全息影像顯示更加逼真

2019-02-27 15:01

EOS RP台灣售價、上市日期確認 未來將新增更多RF接環交換鏡頭

2019-02-27 14:34

傳出 Intel 預計 Apple Mac 電腦可能在 2020 年搭載 Apple 自行開發的 ARM 架構處理器

2019-02-27 13:59

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

2019-02-26 18:40

手機慢不用下載清理程式 弘光科大老師說只需一動作

2019-02-25 10:31

OPPO證實旗下數位助理服務Breeno將於春季進駐更多手機產品

2019-02-24 19:38

消息指稱微軟計畫打造雙螢幕筆電產品，搭載不同形式的Windows 10作業系統

2019-02-24 19:37

HomePod香港開賣講中文 STUDIO A再推台灣訂香港取服務

2019-02-24 16:30

全面翻新設計的街拍機種 Ricoh Image GR III預計3月下旬推出

2019-02-23 14:42

蘋果可能最快在2021年 Mac系列機種處理器改為Arm架構設計

2019-02-23 13:32

去除DLSS技術、成為NVIDIA新入門顯示卡的GeForce GTX 1660 Ti揭曉

2019-02-23 08:45

工作壓力求安慰 Siri幾句話讓她瞬間噴淚

2019-02-22 17:33

HTC推出新款VIVE Focus Plus 換上更精準定位、新增左右手控制器

2019-02-22 15:46

跟進Google Home Hub設計 小米推出小愛觸屏音箱

2019-02-22 15:29

三星總裁證實搭載Bixby的Galaxy Home智慧喇叭將於4月銷售

2019-02-22 15:18

Tarmron揭曉三款涵蓋實用焦段新鏡 包括對應Sony E接環全片幅機種

2019-02-22 15:15

Sony鎖定動態錄影創作使用的新款APS-C片幅機種α6400在台上市

2019-02-22 14:33

票房破人民幣40億 Netflix簽下《流浪地球》版權

2019-02-21 17:06

宏碁電競筆電稱霸巴西 去年12月市占破6成

2019-02-21 11:32

夏普更新機器人手機RoBoHoN 分別推出三種不同版本、加入更多應用

2019-02-20 09:40

分析師郭明錤預測：新款Mac Pro即將問世、iPhone仍維持Lightning介面

2019-02-19 09:20

日製相片書彈指搞定！遠傳攜手DOCOMO 每月做一本送到家

2019-02-18 16:05

蘋果支援無線充電的小改款AirPods 可能近期推出、增黑色版本

2019-02-18 11:30

三星揭曉首款搭載Bixby 2.0、鎖定工作應用需求的中階平板Galaxy Tab S5e

2019-02-18 11:27

三星app更新意外透露 Galaxy Watch Active在內智慧穿戴裝置外觀

2019-02-18 11:26

我房間裡終於裝壁掛了 JVC 40吋電視開箱

2019-02-17 22:13

富士揭曉X-T30輕巧機身設計 加入最高30fps連拍、全新臉部與眼部對焦功能

2019-02-17 15:33

Google重新調整Android Things發展重心 更聚焦在智慧喇叭與智慧顯示器

2019-02-15 10:04
看更多

熱門文章

你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

2019-03-07 20:54

Google工程師呼籲馬上更新！Chrome爆零日大漏洞

2019-03-07 19:22

AirPods 2傳充電速度變更快 0→100％只要15分鐘

2019-03-07 20:47

AI合成假臉 VS.真人照片 哪一張臉是真的？

2019-03-07 22:57

法國開徵數位稅 全球第一槍

2019-03-08 03:05

高通表示 台灣將在5G發展扮演重要角色

2019-03-08 08:35

沒準備好 韓5G商轉延後

2019-03-08 03:05

買也未必好用 不如拿廢紙箱變身手機專用翻拍架

2019-03-07 18:34

摺疊手機還太貴 研調：2021年滲透率才有望破1%

2019-03-07 16:40

祖克柏：未來臉書發展將以保護隱私為主

2019-03-08 08:34

Fitbit推平價穿戴新品 兒童版運動手環超Q

2019-03-07 17:33

臉書政策「髮夾彎」 將強攻私訊服務

2019-03-08 03:05

宏達電VIVE出品VR電影《董仔的人》 入選翠貝卡影展

2019-03-07 17:13

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

三星S10預購夯 通路業者：預購量較去年S9倍增

2019-03-07 18:19

富士通主機板更新文件透露更多Intel第9代Core i系列處理器細節

2019-03-08 15:44

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44

《網路安全威脅報告》 揭網路罪犯牟取暴利新途徑

2019-03-07 18:19

Fitbit更新多款智慧手錶、運動手環，鎖定健康、運動應用需求

2019-03-08 15:43

蘋果證實於聖地牙哥成立辦公室 為了自有連網數據晶片做準備？

2019-03-08 15:44

華為正式向美國政府提告 直指嚴重影響品牌名譽

2019-03-08 15:43

市場傳聞計畫收購恩智浦 三星：相關報導並非事實

2019-03-08 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top