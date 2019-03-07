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AirPods 2傳充電速度變更快 0→100％只要15分鐘

2019-03-07 20:47電獺少女

充電0%→100%只需要15分鐘！

又加快充電速度了！

每當接近蘋果的發表會，都會謠傳AirPods 2會現身，我們盼了好久，根據外媒的爆料，AirPods 2將在蘋果春季發表會後的3/29號推出，而目前已知的幾項新特色，包括無線充電、黑色的版本外，新消息傳出AirPods 2的充電速度會更快

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外媒預測蘋果的春季發表會將會在3/25號舉辦，貝爾最期待的當然就是AirPods 2及遙遙無期的無線充電板AirPower，大家預期第二代的AirPods目前會搭載幾項特色，除了基本的提升音質、Siri的功能、還會加上防水、還可能會有黑色的版本

而最新的消息是AirPods 2不僅可以無線充電外，充電速度還可以變得更快，據稱充電盒跟AirPods 2同時充電0%→100%只需要15分鐘，而充電盒有可能會變得比第一代AirPod的充電盒還要更大、更重一點，貝爾自己覺得AirPod的續航力並不強，但是AirPod的充電速度蠻快的，大概半個小時就可以充滿，所以即使AirPods沒電，我只需要再放回充電盒裡面半小時，就能再拿出來使用，如果充電的速度真的變得更快，也是用另一種方式解決AirPods續航力不強的問題

(圖片來源：9to5mac)

而這個AirPods 2的充電盒似乎可以跟第一代的AirPods通用，但他們應該不會單賣充電盒...吧？根據國外爆料達人的消息，第一代的AirPods搭配新款充電盒會先推出，而第二代AirPods(包括黑色款)要到今年秋天才會上市，他指出雖然不是百分之百確定，但是是可信的來源，而之前小依有提到舊版AirPods會在3/28號下架，如果之後推出的第一代會搭配新款充電盒，我就覺得舊版下架這件事比較合理

不過在AirPods 2真正發表之前，所有的消息都只能算是傳聞，真真假假都要等到AirPods 2真正現身，不知各位獺友們期不期待？我是覺得應該很多人都在等AirPods 2，貝爾就是一個等不下去先下手的人XD像新的充電盒可以無線充電，我就覺得還蠻方便的，雖然已經擁有AirPods但還是很期待新一代會帶來什麼樣的新特色

(新聞來源：PhoneArena、Steve H.McFly)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods無線充電蘋果

電獺少女

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