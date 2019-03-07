買也未必好用 不如拿廢紙箱變身手機專用翻拍架

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現在手機不但拍照方便，且畫質也愈來愈好，因此也是大家最常用的隨身機，除了隨手拍記錄生活的大小事外，甚至就連文件、證件、合約….，都能透過手機翻拍，隨即的傳給對方，因此手機不但取代了相機，同時也取代了掃描機， 所以現在透過手機，可以處理生活上的大小事，而有用過手機拍攝文件、證件、合約的朋友，應該常會遇到一個問題，由於在翻拍文件時，燈光都在上方，再加上手機的1倍鏡頭都是廣角鏡，因此在拍攝時，除了會出現影子外，再來就是顏色很不均勻，與變形都相當的嚴重，雖然目前有許多的APP可以作修正，但透過裁剪拉直後，有時文件雖然變方正裡面的內容卻變形了，或是當修正色彩時，對比變得相當大。

因此為了解決這問題，最好的方法就是翻拍架，而先前梅干也曾買過幾款的翻拍架，雖然拍攝很方便，但影子與顏色問題還是存在，所以最近梅干就想說，那就自己來DIY一個翻拍架吧！且成本超低超簡單，只需使用平常大家線上購買的紙箱，立即就能變手機專用的翻拍架，不但製作簡單，且還能解決影子與顏色的問題喔！

Step1

首先，先準備一個紙箱，而這個紙箱的尺寸是21cm×24.5cm，用來製作A4翻拍架度度好。

Step2

首先，用美工刀，將盒子四周的耳朵切掉。

Step3

接著將紙箱翻轉過來，記得窄邊朝下，並從中間割開。

Step4

雖然紙箱外圍是21cm，但內圍沒有21cm，因此將中間割開後，再拿一份A4的文件，將紙箱撐開。

Step5

把中間撐開的部分，用剛所裁切下來的紙板補齊。

Step6

接著把A4文件放在下方，再將手機放在上方，並調整拍攝的角度。

Step7

再利用剛的紙板，裁出剛剛手機放置的最佳位置。

Step8

鏘～鏘～這樣手機就可以卡在剛所製作的溝槽中，就可翻拍A4的文件啦！

Step9

這樣翻拍文件就超方便的啦！不但沒啥變形，且顏色也很正常，唯一就是下方會暗暗，最主要的原因就是俯，下方會被二側紙箱給遮住，造成下方的顏色與亮度看起來比較深。

Step10

而這一個翻拍架，還有另個拍法，就是把它立起來拍。

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Step11

當立起來拍後，不但解決了底部較暗的問題，甚至顏色也變得漂亮許多，有了這翻拍架後，以後翻拍文件就變得更方便啦！也趕快動手做一個吧！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》