終於！Apple Watch睡眠追蹤功能最快2020年登場

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讓Google產品設計師都稱讚的Apple Watch瞄準健康功能，持續顛覆智慧穿戴市場。去年發表會Apple Watch 4加入的心電圖（EGC）和跌倒偵測，搭配蘋果自家健康App管理身體、運動數據持續精進，接下來還會端出什麼新花樣呢？

根據外媒Bloomberg報導，知情人士爆料蘋果已花數月時間在美國加州總部附近的神秘地點測試睡眠追蹤功能。此功能若能通過測試階段，蘋果可能於於2020年前將功能添加到Apple Watch。

綜觀市場，睡眠追蹤功能已然是智慧穿戴公司的必備功能，包含運動手環品牌Fitbit以及法國健康科技公司 Withings等等。消息指出，事實上蘋果在2017年5月收購芬蘭睡眠追蹤感應器起家的新創公司Beddit 。

睡眠追蹤背後：更大的電池續航

有了睡眠追蹤的技術支援， Apple Watch 在硬體上需要克服的是電池續航力。以目前 Apple Watch 的規格，在正常使用下，電池需要整晚充電後，續航力長達 18 小時，期間包括查看時間、接收通知、使用 app 以及進行一次 60 分鐘的體能訓練等。

相比之下，Fitbit 具備睡眠追蹤功能的智慧錶在一次充電後可以持續長達一周的運行時間的確有一段差距。

智慧穿戴持續發燒 蘋果能分得大餅？

iPhone 新機種銷售在去年受挫，分析師認為蘋果會將重心轉移至其他產品，除了軟體服務，硬體部分還有 iPad、Mac以及 Apple Watch，不過在家庭與配件部門的 Watch， 2018 年整體部門營收為 174 億美元，與 iPhone 營收高達 1649 億美元的數字仍是相去甚遠。

整體智慧穿戴市場的競爭力如何？根據研究機構 Strategy Analytics 估算由於 Fitbit 氣勢高昂，蘋果在第三季度出貨量為 450 萬隻，市佔率受到壓縮約為 45%。國際研究暨顧問機構 Gartner 在 11 月份一份報告指出，全球智慧手錶的出貨量預計將在 2019 年增加 40%，來到 7410 萬隻。屆時蘋果是否能持續分得這一塊大餅，在新版本上會帶來哪些智慧化服務值得觀察。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》