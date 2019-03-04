可當「鏡子」使用，三星可能準備推出名為「The Window」的全新藝術電視

在前年宣布推出The Frame系列電視後，相關專利顯示三星準備再推出宛如鏡面般的極窄邊框電視產品，除了可當做電視使用之外，更可當做居家生活資訊站，甚至直接當做一面「鏡子」使用。

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根據LetsGoDigital網站取得消息，顯示三星日前已經向世界智慧財產權局 (WIPO)申請註冊一項電視產品相關專利，其中提及有關智慧鏡面電視的設計描述，明確指出新款電視設計將以更高螢幕顯示佔比打造，並且採用邊框更窄化設計。

另外，在一般電視功能使用的「第一狀態」之餘，此款電視在一般待機使用情況下呈現的「第二狀態」，將可額外顯示當前天氣預報，或是其他居家生活相關資訊，甚至可以當做一面鏡子使用，藉此讓電視產品在生活中可以有更多用途，避免在不使用情況下成為家中佔據空間的裝置。

而三星也可能針對此項產品加入螢幕觸控功能，並且加入支援Bixby數位助理服務，讓使用者能有更多元方式與電視產品互動。

但在此之前，三星已經把在The Frame系列採用的Ambient Mode擴大應用在更多電視產品，藉此讓電視即使處於休眠狀態也能成為家中裝飾一部分，甚至可播放即時通知資訊、照片及音樂等多媒體內容，或是整合SmartThings物聯網應用服務，讓電視不僅侷限在內容觀看。

在相關消息中，三星更提出名為「The Window」的商標專利申請，意味上述電視產品將會以此作為產品名稱，或許將成為The Frame系列電視之後，全新打造貼近藝術創作的全新電視產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》