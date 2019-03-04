亞馬遜早期推出的物聯網應用產品－Dash按鍵，即將功成身退

2015年由亞馬遜提出的Dash按鍵配件，是一款可預先編程、設定購買物品內容與付費方式的連網按鈕，一旦家中經常使用的洗衣精、狗食等消耗品即將見底，只要透過按下Dash配件按鈕，就能自動聯繫店家送貨，藉此省去使用者必須透過手機、電腦等裝置上網搜尋訂購流程，同時也能加快此類日常生活消耗品的銷售效率。

不過，隨著Dash按鈕的功能逐漸被整合在許多家電產品，甚至使用者也能藉由Alexa數位助理服務以聲控方式訂購商品，顯然Dash按鈕配件持續推行的必要性逐漸減少，因此亞馬遜稍早宣布將會在今年內終止對外銷售此項產品。

分享 facebook

雖然未來不再銷售全新Dash按鍵配件，但基本上使用者目前已經在使用的Dash按鍵，以及所設定的訂購流程依然可以維持正常運作，並不會因為此項產品停售而造成影響。

但之所以停止銷售Dash按鍵配件，亞馬遜給予說法表示目前已經有越來越多連網家電已經整合Dash按鍵功能，例如許多洗衣機產品已經可以透過設定，一旦使用者發現洗衣精、柔軟精備品即將耗盡，即可透過洗衣機上的按鈕，或是透過手機專屬app連線訂購。

另外，在亞馬遜持續推行的Alexa數位助理服務其實也支援以聲控方式購物，因此使用者其實也能透過Echo等智慧喇叭下達指令，藉此便利地連線訂購各類生活消耗品。

因為如此，促使亞馬遜決定終止銷售實體的Dash按鍵配件，並且宣布此項產品的階段性任務已經完成。

而就Google而言，亞馬遜的Dash按鍵配件似乎激發對於物聯網應用的想像，讓使用者能夠透過簡單點按的連網按鈕，藉由不同壓按方式觸發Google Asssitant各項對應指令，讓使用者能更簡單、直覺，且確實地讓Google Assistant執行指定操作功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》