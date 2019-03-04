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Sony推出新款CFexpress Type-B格式Tough系列強固記憶卡

2019-03-04 08:09楊又肇

去年宣布推出Tough系列強固SD記憶卡之後，Sony接續以CFexpress Type-B格式打造全新Tough系列強固記憶卡，同樣對應抗彎、抗摔、可抵禦溫差、靜電或X光等射線影響，同時本身也分別支援高達每秒1700MB讀取、每秒1480MB寫入的傳輸表現。

相比Sony先前推出可達每秒530MB讀寫表現的CFast記憶卡，此次推出的CFexpress Type-B格式Tough系列強固記憶卡，約可帶來3倍以上讀寫效能。而目前支援機種部分，將包含Nikon去年推出的全片幅無反機種Z6、Z7，以及Panasonic推出的Lumix S1與Lumix S1R，另外也預期可應用在更多其他工業用途設備儲存需求。

除此之外，Sony也同步推出CFexpress格式專用讀卡機MRW-G1，而由於相容XQD格式，因此也能用於讀取XQD規格記憶卡，例如Sony之前推出的G系列或M系列XQD規格記憶卡。

新款對應CFexpress Type-B格式的Tough系列強固記憶卡，將區分128GB、256GB與512GB儲存容量規格，預計今年夏季推出，但尚未公布具體售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

記憶

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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