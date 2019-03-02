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讓使用者「黑中選白」 GoPro HERO7 Black新增暮光白配色版本

2019-03-02 14:23楊又肇

GoPro稍早宣布針對先前已經推出的HERO7 Black增加暮光白配色選項，並且以限量形式銷售。

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硬體規格上，暮光白配色版本同樣維持最高4K@60fps拍攝能力，同樣搭載對應影片拍攝使用的HyperSmooth手持防震等功能，而建議售價一樣以399.99美元價格銷售，基本上就是以全新白色款式吸引用戶青睞。

不過，其他等級規格似乎並未同步推出暮光白配色版本，目前僅HERO7 Black等級規格新增此款配色設計。

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相比先前幾乎以黑色或深色外觀設計的情況，以白色為視覺設計的暮光白配色確實可吸引目光，但是否能實際帶動產品銷售，或許就要看實際使用需求。依照目前GoPro在市場上面臨越來越多競爭對手，加上現階段GoPro所能帶來拍攝上的優勢也越來越不明顯，若僅能仰賴極限運動拍攝，或是與電影工作者合作，似乎還是很難維持大量產品研發成本。

而暮光白配色版本推出，GoPro也宣布旗下GoPro Plus訂閱服務將加入支援影片以原有解析度、無壓縮形式上傳備份，似乎也是希望藉由無損儲存特色吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoPro

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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