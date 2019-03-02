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2018 Q4 全球智慧手錶出貨達1,800萬台 Apple Watch 市佔率 51%

2019-03-02 14:34三嘻行動哇 Yipee!

市場調查機構 Strategy Analytics 發布 2018 年第四季 Q4 智慧手錶調查結果，這一季裡 2018 Q4 全球智慧手錶出貨量與去年同年下比增加 56%，創下 1,800 萬台紀錄，其中 Apple Watch 以 51% 在全球智慧手錶市佔率保持第一，而 Samsung 三星躍升到第二位，超過了 Fitbit 和 Garmin。

在 2018 Q4 裡， Apple Watch 出貨量達 920 萬支比 2017 Q4 的 780 萬支增加了 18%，但是…市場佔有率卻從 67.2% 下滑到 51%，正顯示 Fitbit 和 Samsung 正在蠶食 Apple Watch 市佔。

值得注意的是在 2018 Q4 裡，Samsung 智慧手錶全球出貨量達 240萬、市佔率為 13%，比起去年佔率達 5%，在 2018 Q4 成為全球第二大智慧手錶品牌。根據 Strategy Analytics 分析，Samsung Galaxy 手錶在北美和亞洲相當受到歡迎。

此外，Fitbit 在 2018 Q4 全球智慧手錶市佔率達到 13%，比起 2017 Q4 市佔 4% 成長了三倍之多，據調查 Fitbit 深受美國市場歡迎。另外，排名第四的 Garmin 市佔達全球智慧手錶的 6%，則是與去年同期相同。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/140782/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：9to5Mac

Apple WatchApple智慧手錶

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