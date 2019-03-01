Arm：筆電產品將成為重要發展類別 但暫時不會加入同步多執行緒技術

除了針對5G網路未來帶動改變分享看法之外，Arm副總裁暨客戶事業部總經理Nandan Nayampally對於近年來終於實現讓Arm架構處理器產品進入筆電市場，但現階段在整體市場的發展性依然不高情況，認為未來勢必會成為市場重要產品類別。

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就Nandan Nayampally的看法，Arm架構筆電產品最大優勢在於低耗電、長時間使用特性，確實目前若要對應運算效能更高的重度遊戲等運算仍有難度，但是滿足一般上網、文書處理等輕量工作使用需求卻不是難事。加上目前與微軟合作之下，不但讓Windows 10能順利在Arm架構上運作，同時也能直接相容或以模擬運作方式使用平常熟悉應用軟體，而電池續航表現甚至可長達一週以上。

以Nandan Nayampally本身經驗而言，此次MWC 2019期間便使用Arm架構筆電產品，同時在此期間也不需要特別擔心在一連串的訪談、會議過程，筆電是否會有電力不足問題，甚至可以直接將SIM卡安裝在筆電內上網，無需額外再與手機連接取用網路資源。

目前包含HP、華碩、三星、聯想在內廠商都已經推出基於Arm架構的Windows筆電，而目前包含Qualcomm、微軟也持續推動Snapdragon on Windows的筆電產品設計，接下來更計畫藉由Snapdragon 8cx打造效能可比Intel Core i5等級處理器的筆電產品，未來更計畫透過搭配新款Snapdragon X55連網晶片，讓更多基於Snapdragon處理器的常時連網筆電可以支援5G網路服務。

另一方面，Google持續推動的Chromebook其實在更早之前就已經加入支援Arm架構處理器，因此可以對應更長使用時間，而近年市場也持續傳聞蘋果計畫讓MacBook系列機種改用Arm架構處理器，其中更可能採用蘋果自製處理器規格，藉此讓效能、待機使用時間有更好表現，顯然在Arm架構處理器效能已經可以發揮筆電等級算力之下，將有更多廠商希望藉由全新類別產品創造發展機會。

而在接下來處理器製程持續下探，並且藉由全新架構設計發揮更大運作效能，Nandan Nayampally也預期未來Arm處理器將不僅用於筆電產品，甚至也可能進一步往桌機等級產品拓展。

不過，未來是否因此有機會以Arm架構處理器產品扭轉目前以Intel處理器發展為主的市場情況，Nandan Nayampally則認為就Arm的立場並非為了與特定廠商競爭，而是希望能在市場提供更多選擇，畢竟不同處理器特性會有不同的使用需求產生，而即便是Arm處理器能有更高電池續航使用表現，同時也能有更高效能運算表現，但不見得一定需要往取代市場特定產品作為發展方向。

同步多執行緒技術目前僅應用在伺服器產品

至於針對日前宣佈將SMT (Simultaneous multithreading,同步多執行緒)技術加入Arm處理器設計，Nandan Nayampally表示這樣的設計其實是針對伺服器應用產品所打造，目前並不會應用在行動處理器產品，最主要因素在於希望解決將Arm架構處理器應用在伺服器產品時，必須面臨龐大資料吞吐量處理，因此才會加入SMT運算模式。

但在一般手機、筆電產品設計中，依照Arm架構處理器採用的大小核 (big.LITTLE)、DynamIQ設計即可應對足夠的多工處理模式，因此現階段並不會特別將SMT技術應用在行動處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》