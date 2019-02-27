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動手玩／新一代HoloLens 2 更輕盈、全息影像顯示更加逼真

2019-02-27 15:01楊又肇

微軟在MWC 2019期間揭曉新款HoloLens 2之後，筆者在此次現場也實際體驗這款造價高達3500美元 (約新台幣11萬元左右)的擴增時鏡頭戴裝置。

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相比前一代HoloLens整體重量較重，同時在重心配比容易產生垂頭情況，甚至還有視角不大、全息影像相對容易失焦等問題，此次在MWC 2019展出的新一代HoloLens 2則是藉由碳纖維材質改善重量問題，並且透過更改頭帶固定方式改良配戴時的重量配比，讓HoloLens 2可以穩穩地固定在頭上。

新一代HoloLens 2甚至加入可將眼前模組上掀，當不使用時可以讓雙眼直視前方影像，同時眼前模組也維持搭載半透明鏡片，因此在配戴使用過程也不會影響使用者配戴過程對於鄰近環境的感知。

除此之外，微軟此次更在眼前模組部分加入眼球動作識別元件，當HoloLens 2啟動時，會先透過動畫偵測配戴者眼球視角範圍，藉此在後續使用過程以此對應更精準的全息影像呈現效果。

而操作模式，使用者同樣可以透過點按、滑動等手勢進行操作，另外也支援透過聲控識別方式進行互動。

不過，由於是透過虛擬視覺呈現操作介面，因此使用者若透過手勢操作內容的話，勢必要以更明顯動作操作，否則HoloLens 2可能仍難以判斷正確操作手勢，但在聲控操作部分則並沒有太大問題，基本上可以透過內建指向麥克風清吸收音，並且透過理解語意對應則適合的操作體驗。

目前看起來，微軟HoloLens 2以定位來看，HoloLens 2依然鎖定企業應用為主，並非鎖定一般消費市場應用，分別可對應企業訓練、研究分析、沉浸體驗、全新人機互動使用，藉此創造不同企業應用發展模式，並且將藉由與微軟Dynamics 365服務綁定使用，配合月租方案使用的Dynamics 365 Remote Assist服務，讓HoloLens 2可以套用在更廣泛的企業需求。

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硬體規格方面，新一代HoloLens 2採用Qualcomm Snapdragon 850運算平台，並且加入更寬廣視角範圍設計，景深感測部分更藉由Azure Kinect感測元件捕捉精準的景深感測部分，而藉由Snapdragon XR1運算平台設計應用，更支援3D Audio Suite、Aqstic，以及aptX技術，更可讓新款HoloLens配合使用者頭部轉向，藉此對應更深層的使用體驗。

另外則搭載微軟第二代客製化全息影像運算元件HPU (holographic processing unit)，同時螢幕對應的單眼視覺解析度也從前一代機種的720P，提昇至2K解析度規格，藉此讓虛擬視覺可以更加清晰。而操作部分則同樣對應手勢、聲控，以及位置追蹤的互動模式，在景深感測部分更藉由Azure Kinect感測元件捕捉精準的景深資訊。

目前HoloLens 2已經開放預訂，預計最快今年內進入市場應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HoloLens微軟擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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