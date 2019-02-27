EOS RP台灣售價、上市日期確認 未來將新增更多RF接環交換鏡頭

日前已經在日本公布具體細節的Canon輕量款全片幅無反相機EOS RP，稍早確認將在2月27日於台灣市場開放銷售，其中單機身售價確定為新台幣42900元，搭配RF 35mm f/1.8 STM鏡頭則以新台幣52900元價格推出，另外Canon也計畫推出搭配EF 24-70mm f/1.4L IS U的鏡頭組合，建議售價為新台幣65900元，搭配RF 24-105mm f/1.4L IS U鏡頭的組合則為新台幣75200元。

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而在3月1日至31日期間購買EOS RP，即可獲得全系列RF鏡頭免費延長一年保固服務，同時加贈一組EF-EOS R轉接環與原廠LP-E17電池。

以EOS RP的定位來看，幾乎就像Canon當年宣布推出EOS 6D的情況，讓全片幅機種價位變得更加親民，而此次推出的EOS RP預期也是希望能讓全片幅規格的無反機種更貼近一般消費市場需求，藉此迎戰目前幾乎由Sony主導的全片幅無反機種市場。

就規格來看EOS RP採用有效畫素較低的2620萬畫素35mm全片幅感光元件，本身同樣搭載DIGIC 8影像處理器與雙像素對焦技術，但僅對應-5EV低光對焦，同時定點對焦連拍速度降為5fps，動態對焦連拍速度則降至4fps，機身則採用鎂鋁合金支架與工業用塑膠複合設計，與EOS R採全鎂鋁合金設計明顯不同，並且採用低價結構設計的RF接環，分別對應ISO 100-40000感光值範圍，並且可上下擴展至ISO 50-102400，支援4K 24P、Full HD 60P錄影規格，透過HDMI連接埠則可輸出4:2:2 8bit影像資訊。

另外，EOS RP將加入眼部自動對焦功能，未來也將透過韌體更新讓EOS R同樣支援此項功能。

至於在鏡頭方面，目前EOS R系列機種已經六款交換鏡頭，以及兩款轉接環配件，接下來也計畫持續推出六款全新交換鏡頭，包含RF 15-35mm f/2.8L IS USM、RF 24-70mm f/2.8L IS USM、RF 70-200mm f/2.8L IS USM、RF 85mm f/1.2L USM、RF 85mm f/1.2L USM DS與RF 24-240mm f4-f/16.3 IS USM，藉此對應更豐富的拍攝需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》