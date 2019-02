EOS RP台灣售價、上市日期確認 未來將新增更多RF接環交換鏡頭

日前已經在日本公布具體細節的Canon輕量款全片幅無反相機EOS RP,稍早確認將在2月27日於台灣市場開放銷售,其中單機身售價確定為新台幣42900元,搭配RF 35mm f/1.8 STM鏡頭則以新台幣52900元價格推出,另外Canon也計畫推出搭配EF 24-70mm f/1.4L IS U的鏡頭組合,建議售價為新台幣65900元,搭配RF 24-105mm f/1.4L IS U鏡頭的組合則為新台幣75200元。

而在3月1日至31日期間購買EOS RP,即可獲得全系列RF鏡頭免費延長一年保固服務,同時加贈一組EF-EOS R轉接環與原廠LP-E17電池。

以EOS RP的定位來看,幾乎就像Canon當年宣布推出EOS 6D的情況,讓全片幅機種價位變得更加親民,而此次推出的EOS RP預期也是希望能讓全片幅規格的無反機種更貼近一般消費市場需求,藉此迎戰目前幾乎由Sony主導的全片幅無反機種市場。

就規格來看EOS RP採用有效畫素較低的2620萬畫素35mm全片幅感光元件,本身同樣搭載DIGIC 8影像處理器與雙像素對焦技術,但僅對應-5EV低光對焦,同時定點對焦連拍速度降為5fps,動態對焦連拍速度則降至4fps,機身則採用鎂鋁合金支架與工業用塑膠複合設計,與EOS R採全鎂鋁合金設計明顯不同,並且採用低價結構設計的RF接環,分別對應ISO 100-40000感光值範圍,並且可上下擴展至ISO 50-102400,支援4K 24P、Full HD 60P錄影規格,透過HDMI連接埠則可輸出4:2:2 8bit影像資訊。

另外,EOS RP將加入眼部自動對焦功能,未來也將透過韌體更新讓EOS R同樣支援此項功能。

至於在鏡頭方面,目前EOS R系列機種已經六款交換鏡頭,以及兩款轉接環配件,接下來也計畫持續推出六款全新交換鏡頭,包含RF 15-35mm f/2.8L IS USM、RF 24-70mm f/2.8L IS USM、RF 70-200mm f/2.8L IS USM、RF 85mm f/1.2L USM、RF 85mm f/1.2L USM DS與RF 24-240mm f4-f/16.3 IS USM,藉此對應更豐富的拍攝需求。

