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傳出 Intel 預計 Apple Mac 電腦可能在 2020 年搭載 Apple 自行開發的 ARM 架構處理器

2019-02-27 13:59三嘻行動哇 Yipee!

Apple 決定自行發展 Mac 處理器的消息已流傳多年，先前 Apple 挖角 Intel 英特爾工程師就是其中一項證明，而根據國外最新報導透露， Intel 英特爾高層認為 Apple 最快將在 2020 年推出搭載 ARM 架構處理器的 Mac 電腦，並放棄 Intel x86 架構處理器。

根據 Axios 報導，Intel 高層和部分開發人員預計 Apple 最快會在 2020 年推出的 Mac 會搭載 ARM 架構處理器。

只是…改用不同架構處理器最大的問題在於軟體相容性。針對這個問題，日前彭博社 Mark Gurman 報導，Apple 正在執行代號「Marzipan (杏仁膏)」計畫，希望能讓開發者一次直接寫出對應 iPhone、iPad 和 Mac 裝置的 App 內容，同時也能提升內容開發效率。

彭博社報導進一步指出蘋果預計 Marzipan 計畫最快將在 2021 年實現，也就是說未來 iPhone、iPad 和 Mac App 可以相容使用。

綜合彭博社與 Axios 報導內容，若 Apple 真的會在 2020 年推出 ARM 架構處理器的 Mac 也就不奇怪了。

不過，由於 Mac 電腦的淘汰率與淘汰時間不像 iPhone 手機每過幾年就會換機，就算 Apple 推出搭載 ARM 架構處理器的 Mac、Marzipan 軟體相容計畫也順利實現，但使用 x86 架構處理器 Mac 的使用者佔多數，所以開發者還需要一段過渡期打造相容 x86 架構處理器和 ARM 架構處理器的 App。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/140506/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：9to5Mac

處理器Apple

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