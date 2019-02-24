消息指稱微軟計畫打造雙螢幕筆電產品，搭載不同形式的Windows 10作業系統

根據ZDNet網站記者，同時也是長期追蹤微軟動態的著名作家Mary Jo Foley取得消息，微軟在持續推行可讓Windows 10進駐不同裝置使用的市場策略之下，顯然將以Windows Core OS為核心，並且透過不同外部模組包裝，進而可對應不同裝置使用。

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在此之前，微軟就已經強調可讓各類裝置使用Windows 10作業系統運作，例如Xbox One、HoloLens其實基本上都是採用Windows 10架構設計，其中則是藉由Windows Core設計，搭配不同外部模組包裝，藉此對應不同裝置使用。

而在近期曝光消息中，微軟計畫以代號「Aruba」的Windows外部模組對應Surface Hub 2，而代號「Andromeda」的外部模組則預計應用在傳聞中的Surface Phone，至於可能選在MWC 2019期間亮相的HoloLens 2則預期使用代號「Oasis」的外部模組。

從Mary Jo Foley取得資料顯示，微軟更計畫推出代號「Centaurus」的雙螢幕筆電產品，預期將會搭載代號「Santorini」的新款外部模組，而此版作業系統預期會採用Windows 10 on Arm形式打造，因此意味代號「Centaurus」的雙螢幕筆電產品或許有可能採用Qualcomm Snapdragon 8cx處理器。

另一方面，市場傳聞也指出微軟計畫打造更輕量使用的Windows 10作業系統版本，可能會以此與Google Chrome OS抗衡，但目前並未有更具體消息透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》