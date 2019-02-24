OPPO證實旗下數位助理服務Breeno將於春季進駐更多手機產品

去年宣佈推出，並且確定開放框架讓更多第三方廠商打造客製化服務的數位助理服務Breeno，稍早由OPPO宣佈將在今年春季進駐更多手機產品，同時更預期成為OPPO在5G連網時代扮演控置物聯網、穿戴裝置，以及車聯網等生態的中樞平台。

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根據OPPO標準研究總監唐海表示，數位助理服務Breeno預計在今年春季進駐更多OPPO旗下手機產品，並且將扮演未來5G連網應用中樞平台角色，讓使用者能以更直覺、智慧方式進行人機互動，同時也能讓行動裝置端運算變得更加「聰明」。

而若以OPPO目前在中國境內地區主要推行數位助理服務「小歐」來看，預期數位助理服務Breeno將會更著重於海外市場使用需求，藉此在Google Assistant數位助理應用以外，打造屬於OPPO盛場生態的數位助理應用模式。

就日前OPPO說明，數位助理服務Breeno分別涵蓋感知、決策、記憶、推薦、學習，以及更自然的多工互動能力，並且能協助影像識別、駕駛模式應用，或是提昇相機拍攝效果與擴增實境應用，同時未來也將以開放形式提供更多開發者、廠商使用，透過提供語音技能與智慧互動功能，讓品牌或裝置廠商能以此打造專屬自有的數位助理服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》