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全面翻新設計的街拍機種 Ricoh Image GR III預計3月下旬推出

2019-02-23 14:42楊又肇

Ricoh Image稍早宣布推出新款街拍相機GR III，主要銜接過往GR外型設計，不過標榜機身內部電子、光學結構均重新打造。

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外觀設計雖然與先前GR系列相同，但GR III其實在內部設計有明顯變化，其中搭載支援平面相位對焦的2400萬畫素感光元件，將對應等同Pentax SR搭載感光元件防震設計，並且搭配2級減光濾鏡，而鏡頭部分仍維持28mm焦段、f/2.8光圈規格，但簡化為4群、6片鏡片設計，其中包含2片非球面鏡片，標準對焦距離已經涵蓋先前機種可達的10公分近拍，開啟微距拍攝模式更可讓近拍距離縮減至6公分，ISO感光值介於ISO 100-102400，並且支援1080P 60p動態錄影功能。

GR III採用更輕巧機身設計，移除內建閃光燈設計，依然保留可外接閃光燈等配件的熱靴座 (但改為Pentax系列機種使用的P-TTL系統)，同時操作介面也將曝光補償改為撥盤操作，並且將後側操作介面改為轉盤設計，頂部則維持拍攝模式轉盤配置，另外也支援藍牙與Wi-Fi連結功能，連接埠則改為USB 3.0 Type-C規格。

配合此次GR III推出，Ricoh Image也同步推出深灰色的鏡頭飾圈GN-1 (DG)、金屬熱靴蓋GK-1、真皮軟質相機包GC-9、可折疊收納軟相機包GC-10等配件，但由於鏡頭模組採全新設計，因此無法相容使用先前推出的鏡頭擴充套件，僅能使用新款廣角轉換套筒GW-4，讓28mm焦段拍攝距離可對應21mm廣角焦段。

建議售價方面，GR III預計以899.99美元價格上市，預計今年3月下旬推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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