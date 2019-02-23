蘋果可能最快在2021年 Mac系列機種處理器改為Arm架構設計

先前已經有不少消息指稱蘋果準備在Mac系列機種取消採用Intel x86架構處理器，將轉向使用自有Arm架構處理器設計，而稍早說法更指出蘋果最快將會在2020年推出採用自有Arm架構處理器的Mac系列機種。

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根據Axios報導表示，部分開發者與Intel內部高層看法認為蘋果最快將會在2020年推出採用自有Arm架構設計處理器的Mac系列機種，藉此呼應去年透露將讓開發者更容易把iOS平台app移植到Mac裝置上使用的作法。

就先前彭博新聞報導指出，蘋果預計藉由代號「Marzipan」的計畫項目，讓開發者能藉由單次設計即可打造同時對應iOS、macOS平台使用的app內容。而在去年的WWDC 2018期間，蘋果更透過預覽方式透露未來將使AppKit與UIKit整合，藉此讓Mac裝置能以鍵盤、觸控板對應使用iOS平台app。

就相關消息指稱，蘋果最快將會在2021年使「Marzipan」計畫項目可實際應用，在此之前預期則會先讓硬體設備可以彼此相容使用更多服務內容，同時目前也已經讓iOS平台上的語音備忘錄、新聞、家庭與股票四款app進駐macOS平台，預期接下來還會有更多蘋果自有服務將從iOS平台移植到macOS平台。

其實在此之前，蘋果就已經持續縮減iPhone、iPad與Mac系列機種的互通障礙，讓使用者能更流暢地在iOS與macOS平台間交換資料，甚至可讓Mac系列裝置接手iPhone或iPad上的工作項目，例如接聽電話，或是複製使用源自iOS裝置上的內容。

不過，就蘋果的立場，目前依然不會讓iOS與macOS兩大作業系統合併，但預期會持續縮減兩者之間的互通限制，而將Mac系列裝置改為Arm架構設計，最主要也是希望能在架構設計上達成相容目的，同時也能藉由Arm架構降低整體電耗，並且延長電力使用時間。

但換上Arm架構之後，是否能全面取代現有Intel x86架構處理器所帶動效能，似乎還是很難說。就先前Qualcomm提出的筆電用處理器Snapdragon 8cx，主要對比Intel x86架構處理器設定為Core i5等級，若是對比效能較高的Core i7，甚至是Core i9規格的話，目前似乎仍無法在效能上有所比較，因此估計蘋果若計畫將Mac系列機種更換為Arm架構處理器，勢必會從鎖定輕薄、長時間使用機種優先導入，高階機種如MacBook Pro可能還是會維持使用Intel旗下產品。

先前消息認為，蘋果之所以尚未將Mac系列機種更換為自有Arm架構處理器，主要因素還是在於作業系統，以及現有第三方應用軟體、服務相容問題，但隨著蘋果將Mac系列機種從過往採用的IBM Power PC處理器轉換為Intel x86架構處理器 (更早之前則採用Motorola旗下處理器)，同時作業系統也從Macintosh框架移轉為基於Unix架構設計的OS X (目前更名為macOS)，至今也已經累積將近10年時間，因此似乎也到了可以再次轉變設計的時間。

至於以現行Mac系列機種市佔比例來看，若Intel最終失去蘋果這名客戶，實際上造成損失或許不算大，但在產品宣傳可能就少了一個知名品牌背書。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》