華為honor FlyPods真無線耳機 qi無線充電紅色版開箱

2019-03-10 19:58 聯合新聞網 鄭蛋蛋



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前陣子認識了一位3C同好，跟我的個性很像，對3C資訊產品非常熱愛，手機，週邊，筆電，這些他都很愛體驗各種最新的科技，所以在一次的聚會，他秀給我看一組華為推出的真無線藍牙耳機，看我感到極高興趣時，他也很大方的說，你那麼喜歡就借去用用吧。於是，這個勸敗的動作造成了今天我這篇的開箱，honor FlyPods，紅色版！

在中國大陸，honor榮耀品牌是華為推出的平價3C副品牌，就像小米旗下的"紅米Red Mi"，honor出品的手機跟配件在台灣目前尚未引進，所以要買到要自行去中國大陸當地購買或是透過水貨店家購入。第一眼看到honor FlyPods，直覺就是 嗯哼就很明顯的學蘋果apple的AirPods啊，外型像，一樣白色，功能也幾乎一樣，主打真無線耳機，

這種非完全入耳式的耳機，音效我個人覺得還是稍微差耳塞式耳機一點，不過也有個好處就是戴這個耳機還是能夠聽到大部份的周遭聲音，因此走在馬路上還是能夠清楚聽到車聲跟喇叭聲，讓你更能掌握環境的潛在危險

帶上去的樣子，嗯，就跟AirPods一樣像是EarPods被剪掉線的樣子

FlyPods沒有任何按鍵，但是它支援敲兩下的動作，右邊耳機敲2下可以播放/暫停音樂，左邊耳機敲2下可直接免解鎖啟動手機的Google助理功能，非常方便

FlyPods跟AirPods一樣有個專屬收納盒子，同時也是個專屬的充電座

充電盒後面有一個按鍵，是讓你可以快速查看FlyPods的電力狀況

FlyPods收納盒底下的充電孔是Type C孔

FlyPods比AirPods還要再帥氣的地方就是它支援無線充電

使用了大約2週，我愛上FlyPods的便利性，因此我透過FB華為同樂會的板主入手了honor FlyPods，紅色版！

盒裝上標示FlyPods的主打特色，包括啟動AI助裡功能，最長20小時播放 (含電池盒的電力一起計算在內)，無線充電，IP54防塵跟防潑水

一開箱就馬上看到紅枝枝的FlyPods~!

內附的充電盒也當然要是紅色的啦

盒裝內還有快速使用說明跟一條短版Type C線

FlyPods本身表面是亮面處理，加上紅色的加持，看起來更豔光四射

特寫FlyPods下方的接觸點，左右耳機各有兩個接觸點來做跟收納電池盒中充電的串聯

紅色的FlyPods，一看就很討喜，我一到手就po在我個人的FB臉書上，收到不少女性友人的讚賞

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戴上去的外觀，也很有自己的風格，雖然外型還是跟AirPods很像，但顏色一不同，就馬上有不同的感覺

電池盒特寫

背後的按鍵是整組耳機的唯一按鍵，長按它會啟動FlyPods配對模式

FlyPods收納盒，紅色款非常徹底的把紅色完全套用在整個外觀上

底下Type-C充電孔特寫

FlyPods收納盒支援無線充電，平常就這樣放在無線充電盤上就可以充電了

充電中狀態會用閃爍的方式在收納盒前方顯示

對我來說使用FlyPods最大的便利體驗大概就是它的輕巧跟無線充電，過去我戴過的真無線耳機都重量有點偏重，戴個15~20分鐘就可能開始感到耳朵有點點疲憊，FlyPods我連續戴2個小時也不覺得吃力，而電力狀況的表現也還不錯，連續聽4小時大約還有個20%左右的電力。用敲右邊耳機2下的方式播放/暫停音樂很實用，敲左邊耳機2下的方式啟動Google助理更是方便 (可在手機完全待機的情況下啟動)，最讓我喜歡的是它的收納盒本身也支援無線充電，完整的發揮無線充電的便利性，結合Mate 20 Pro的反向無線充電功能，FlyPods根本就是完美組合。若你跟我一樣很喜歡這個紅色，卻不是用華為android怎麼辦？沒關係，FlyPods也支援iOS系統，敲2下左邊耳機可啟動Siri語音秘書，敲右邊耳機2下的方式播放/暫停音樂，功能不打折扣。目前FlyPods在台灣水貨店家的售價大約是3400左右，紅色因為才剛推出沒多久，也比較難買，所以大約要4200才能到手，給大家參考！特別感謝勸敗友人Gris Wu一開始大方借我他的白色FlyPods，讓我能夠完整的體驗到FlyPods的便利。

3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo新聞科技頻道專欄作家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團來追蹤最新3C消息!