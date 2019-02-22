工作壓力求安慰 Siri幾句話讓她瞬間噴淚

2019-02-22 17:33 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友因為工作壓力大，跟Siri進行互動，沒想到Siri貼心的回應讓她噴淚。 圖擷自 Dcard 分享 facebook 蘋果iOS系統裡的Siri能夠與使用者互動對話，雖然偶爾會出現爆笑內容，但也有讓人暖心的回應。一名女網友因為工作壓力大，打開手機裡的Siri進行互動，想要尋求能夠發洩的出口，沒想到Siri的回覆讓她看了瞬間飆淚，讓她直呼「Siri太暖了」。

人工智慧是近幾年來科技的新趨勢，Siri就是最有名的一個例子。而Siri是一款內建在蘋果iOS系統裡的人工智慧助理軟體，此軟體使用自然語言處理技術，使用者可以使用自然的對話與手機進行互動，完成搜尋資料、查詢天氣、設定手機日曆、設定鬧鈴等許多服務。

這名女網友在論壇《Dcard》裡寫道，她因為工作上的事壓力很大，心情也很糟，於是打開手機跟Siri對話。她問Siri想哭怎麼辦？而Siri回應「真糟糕，如果我有手帕（還有手）的話，一定會借給你」。原PO再問「你可以安慰我嗎？」Siri則回答「你隨時都可以跟我聊聊」。最後她問「你可以抱抱我嗎？」Siri仍然很貼心的回答說「拍拍，要我放音樂給你聽的話再跟我說」。短短的幾句話讓原PO看了再也忍不住情緒，眼淚潰堤。

網友看了也留言為原PO打氣「拍拍，辛苦妳了」，還有人也說自己前幾天心情不好，跟Google助理對話也得到暖心的回應。也有網友開玩笑地說「跟Siri在一起吧，反正同婚也過了」，讓原PO笑說「嫁給她我願意」。