HTC推出新款VIVE Focus Plus 換上更精準定位、新增左右手控制器

今年在CES 2019期間宣布推出全新虛擬實境頭戴裝置VIVE Cosmos之後，HTC稍早再次宣布將於MWC 2019期間展示新款VIVE Focus Plus，主要以先前推出的一體式虛擬實境機種VIVE Focus為基礎，升級現有6自由度 (6DoF)定位系統，並且加上同樣支援6自由度定位系統的左右手控制器，主要也是鎖定企業用戶訓練、展示等內容應用為導向。

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不過，VIVE Focus Plus依然維持使用Qualcomm Snapdragon 835 VR處理器規格，並且搭載3K解析度的AMOLED面板，外觀設計其實也與先前推出的VIVE Focus相同，主要差異在於升級全新6自由度定位系統，並且加入同樣支援6自由度定位系統的左右手控制器。

由於增加支援全新6自由度定位系統與左右手控制器，因此開發者可以輕易地透過設計工具，將原本對應PC平台使用的HTC VIVE相容虛擬實境內容進行移植，讓VIVE Focus Plus也能使用相同應用內容，藉此擴展虛擬實境內容應用範圍，同時也能讓企業端用戶能藉由VIVE Focus Plus輕易進行更具沉浸體驗的訓練、展示等內容應用。

以目前VIVE Focus Plus產品定位來看，依然是採與VIVE Focus相同模式，主要對應企業等專業應用需求打造，並非針對一般消費市場銷售為目的，因此也額外提供包含Kiosk模式、Gaze支援和設備管理工具，讓企業用戶可同時遠端註冊、管理多組VIVE Focus Plus。

HTC預計在今年第二季開始在全球25個市場開放銷售VIVE Focus Plus，企業用戶將可透過VIVE線上商店訂購，並且支援19種語言，同時包含無需額外付費使用的企業使用授權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》