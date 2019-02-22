跟進Google Home Hub設計 小米推出小愛觸屏音箱

先前小米智慧硬體部門總經理唐沐便透露除了小米手機9，還會有「One More Thing」揭曉的消息後，小米稍早也確定推出名為小愛觸屏音箱的新品，預計在2月28日起於中國市場地區率先以人民幣1元形式進行公測。

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就整體使用模式來看，小愛觸屏音箱基本上可視為Google Home Hub，或是其他Smart Display產品，本身也內建小愛同學數位助理服務，並且加入觸控、顯示互動模式，相比單純透過聲控互動模式將能提供更直覺的操作體驗。

而就小米說明，小愛觸屏音箱將與愛奇藝、QQ音樂等服務合作，讓使用者能以此觀看串流影片或聆聽音樂，另外也支援與米家或相容連網裝置互動，同時也支援電話接聽、家庭相簿，或是與智慧門鈴設備連動，另外也收錄更多教育內容，讓家中小孩可以透過小愛觸屏音箱學習知識。

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至於設定鬧鐘、查詢資料等應用，則是與一般小愛同學所對應功能相同，而日後也會持續藉由網路更新擴充更多技能。

不過，目前暫時還無法確認未來小愛觸屏音箱是否會進入海外市場，若比照小愛音箱進入台灣市場的使用模式，預期也需要換上台灣在地合作內容，或是改為Google Assistant使用版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》