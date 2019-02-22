三星總裁證實搭載Bixby的Galaxy Home智慧喇叭將於4月銷售

接受CNET網站訪談時，三星行動通訊總裁高東真確認搭載Bixby數位助理服務的Galaxy Home智慧喇叭，將在今年4月正式進入市場銷售。

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去年隨著Galaxy Note 9一同亮相的Galaxy Home智慧喇叭，其中整合三星旗下Bixby數位助理服務，從去年對外揭曉之後，三星始終未對外透露此項產品實際上市資訊，但在稍早確認將於今年4月進入市場銷售，或許意味Bixby數位助理服務已經累積足夠學習經驗，並且能藉由智慧喇叭發揮足夠的人機互動應用。

在稍早宣布消息中，三星確認將在Bixby數位助理服務加入支援英式英語、德語、義大利語與西班牙語，讓更多歐洲地區使用者能以母語透過聲控方式與Bixby數位助理服務互動，同時也能藉由更多語言支援累積更多歐洲地區使用者互動經驗，讓Bixby數位助理服務運作可以累積更多數據提高精準度。

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而在Galaxy Home本體設計方面，雖然外觀設計似乎不太討喜，但三星強調Galaxy Home是一款聰明的智慧喇叭設計，除了音質部分由AKG負責調音，當使用者透過聲控喚醒Bixby數位助理服務時，Galaxy Home將會依照使用者所在方向，讓使用者無論身處房間內任何位置都能聽見清晰聲音，同時也能藉由Bixby數位助理服務與其他三星連網家電裝置互動。

以三星在Galaxy Home產品定位，同樣會是作為居家生活中心為主，並且能讓使用者透過聲控方式產生互動，同時與更多裝置連結，基本上會與其他廠商如Google、亞馬遜看待旗下智慧喇叭產品的角度相仿。

不過，依照目前Google、亞馬遜在內廠商已經在數位助理服務、智慧喇叭有長時間佈署，三星能否以自身技術優勢後來居上，似乎還需要一些觀察時間。

至於Galaxy Home初期是否僅在特定市場推出，以及未來台灣是否有機會引進，目前還無法確定。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》